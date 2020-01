Foto: Radio Maribor/Aleks Horvat

Kot je pojasnil sekretar omenjenega sindikata za Podravje in Koroško Jaka Šilak, so delavke v torek zjutraj od delodajalca prejele izjavo, da lahko ostanejo doma, saj jim ne more zagotavljati dela oz. plačila za delo. "Čeprav jih s tem ni direktno napotil na čakanje, je zapisano čisto povod za čakanje in so zato delavke od torka doma," je dejal Šilak.

Sodišče bi lahko o predlogu za začetek stečajnega postopka v najboljšem primeru dokončno odločilo v mesecu dni. Ker pa je mogoča pritožba lastnika podjetja, se stvari lahko zavlečejo tudi za pol leta. Slednja je sicer precej verjetna, saj naj bi lastnik v zadnjih mesecih premoženje podjetja prenašal na družbo Sedmi dan, kjer proizvodnja z delom šivilj poteka naprej.

Čeprav so imele zaposlene v podjetju April, lastnik je Ljubo Javoršek, težave že nekaj časa, so dokončno izbruhnile tik pred koncem leta, ko jim je nedavno imenovani direktor David Šega na silvestrovo poslal pošto, da jih v podjetju ne potrebujejo več in jim predlagal, naj same vložijo izredne odpovedi delovnega razmerja.

Delavke se s tem niso strinjale, saj bi tako izgubile pravico do neizplačanih plač in regresov, zato so od 3. januarja kljub temu prihajale na delo, a ostajale pred zaprtimi vrati podjetja v Melju.

Delavke niso želele stavkati

Sindikat tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije je delavkam že jeseni ponudil pomoč pri izvedbi stavkovnih aktivnosti, vendar se delavke, ki se niso upale sindikalno organizirati, niso odločile za stavko. Zdaj so jim ponudili pomoč pri pripravi predloga za uvedbo stečajnega postopka, po katerem bodo lahko uveljavile vsaj pravice iz jamstvenega sklada.

Zaposlene so bile nad odločitvijo delodajalca sicer presenečene, saj so še v decembru delale nadure in šivale ob sobotah, ker je bilo veliko naročil. Šivale naj bi za povezano podjetje Sedmi dan, ki še naprej deluje na istem naslovu.

Delavke so se odpravile tudi na inšpektorat za delo, kjer so pojasnili, da so na tožilstvo podali naznanilo suma storitve kaznivega dejanja šikaniranja na delovnem mestu, medtem ko nadzor pri obeh delodajalcih še ni v celoti zaključen. Družbi Sedmi dan so ob tem izdali tudi opozorilo zaradi oviranja nemotenega opravljanja nalog inšpekcijskega nadzora.

Delovna inšpekcija je v zadnjih treh letih v obeh podjetjih opravila več nadzorov in ugotovila vrsto nepravilnosti. Doslej so jim izrekli za 28.000 evrov glob, še za 5900 evrov pa posameznim odgovornim osebam podjetja.