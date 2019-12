Bodo letala še kdaj letela pod tem imenom? Foto: BoBo

Stečajni upravitelj Janez Pustatičnik je pojasnil, da se vrednosti prodajanega premoženja ne da oceniti na podlagi primerljivih tržnih cen, saj je stečajni postopek letalskega prevoznika dimenzij Adrie Airways v Sloveniji specifičen primer, je razvidno iz sklepa sodišča, objavljenega na spletni strani Ajpesa.

V zbiranju nezavezujočih ponudb pa je pridobil tudi pisno ponudbo za nakup poslovne celote – spričevalo, priročnike oz. dokumente, ki predstavljajo dokumentarno gradivo – v vrednosti 45.000 evrov, zato se je odločil za tako izklicno ceno.

Iz nakupa dovoljenj pa izhajajo tudi različne obveznosti. Med drugim bo moral kupec odpraviti neskladja, ki so nastala po preklicu operativne licence in začetku stečajnega postopka, sicer premoženja ne bo mogel uporabiti.

Spričevalo preneha veljati konec leta, a je direktor agencije za civilno letalstvo Rok Marolt za Slovensko tiskovno agencijo pred kratkim povedal, da ga bodo zelo verjetno podaljšali. Poudaril pa je, da lahko spričevalo koristi le kupcu poslovne celote Adrie.

Ker je agencija Adriii že odvzela licenco, je po mnenju stečajnega upravitelja smiselno kar najhitreje prodati dovoljenja, in sicer še pred izvedbo preizkusa prijavljenih terjatev in objavo seznama preizkušenih terjatev, da bo kupec premoženja lahko odpravil neskladja in bo predmet prodaje sploh uporaben.

"Pri dokumentih, ki so predmet prodaje, gre torej za spremljajoče gradivo za pridobitev dovoljenja za opravljanje letalskih prevozov oziroma za vzpostavitev operacij letenja," je pojasnil stečajni upravitelj.

Stečajni upravitelj Adrie Airways je sicer prejel pet ponudb za tisto, kar je ostalo od propadle Adrie Airways. Celotno premoženje bi po poročanju medijev kupil Joc Pečečnik, Izeta Rastoderja pa zanima spričevalo za komercialne polete. Ivo Boscarol je potrdil, da je oddal ponudbo za Adrijino letalsko šolo.