Žalostna realnost slovenskih smučišč. Foto: BoBo

Visoke temperature letošnje zime so mnoga smučišča spravile na rob preživetja. Že lanska smučarska sezona je bila za slovenska smučarska središča ena slabših doslej, razlog je bil predvsem v prekratki in pretopli zimi, ki jim je povzročila visoke stroške zaradi umetnega zasneževanja. Enako je tudi letos.

"Mi ne bomo preživeli dlje kot te zime in mislim, da smo tik pred tem, da se bodo po tej zimi številna smučišča po tej zimi zaprla," je za MMC posvaril direktor smučišča Golte Mitja Terče in opozoril, da se je v zadnjem desetletju število članov Združenja žičničarjev Slovenije že skoraj prepolovilo.

Delovanje so opustili Sviščaki, Kalič, Ivarčko, Zelenica, Logarska dolina, Lovrenc na Pohorju ...

Topla zima smučiščem ne prizanaša

Brez (vsaj tehničnega) snega ni smuke

Žičničarjem jo je to zimo, še posebej v zadnjih dneh, prav v času božično-novoletnih praznikov, zagodla temperaturna inverzija. V dolini je bilo veliko hladneje kot v hribih, kjer ležijo smučišča. Za izdelavo tehničnega snega so bili tako primerni le posamezni dnevi.

"Kar bi mi potrebovali, so boljše črpalke, topovi in več vode - s tem bi lahko zasnežili tudi to zimo več prog in zagotovili boljšo smuko. Potrebovali bi skoraj dvakrat toliko topov, dvakrat močnejšo črpalko in še nekaj dodatne vode. Samo topovi in črpalka bi stali približno pol milijona evrov, dodatni viri vode pa še več," Terče odgovarja na vprašanje, kaj bi zanje predstavljalo "prvo pomoč" v dani situaciji.

Kaj so težave pri izdelovanju snega?

Zdaj imajo 35.000 kubičnih metrov vode, črpalko, ki zmore 45 litrov na sekundo in 16 topov, našteje in pojasni, zakaj to ne zadostuje. "Za zasnežitev povprečne smučarske proge v Sloveniji je potrebnih približno 10 topov. Ti morajo delovati tri do štiri dni, pogoj pa so negativne temperature. Kupi izdelanega snega se morajo najprej nekoliko odcediti, treba jih je predelati, odstojijo še kakšen dan, se jih raztegne, malo počaka, nato pa uredi s teptalnim strojem," opiše, kako je pri optimalnih pogojih normalni cikel za pripravo proge okoli pet dni.

Priprava proge s teptalnikom. Foto: EPA

Če je čez dan toplo, pa se čas za pripravo proge podaljša, saj topovi lahko delujejo le ponoči oziroma v hladnejšem delu dneva: "Primena temperatura za zasneževanje je ob primerni vlagi minus tri stopinje Celzija. Večja kot je vlaga, manj je narejenega snega, saj top avtomatsko zmanjšuje količino vode, ki jo vbrizga v zrak."

Ko sneg sproti pobira ...

Ko je na smučišču tako toplo, ko je bilo zdaj, na primer +7 stopinj Celzija, na dan "pobere" kar pet centimetrov snega: "Če piha južni veter, je še slabše, če pade dež, pa sploh," opozarja sogovornik.

Žičničarji morajo najprej nadomestiti sneg, ki so ga izgubili, šele nato gredo lahko naprej. "Če bi imeli več topov, bi jih del lahko namenili za popravke, del pa za zasneževanje novih prog," ponazori težavo s prešibkim sistemom zasneževanja.

Na smuščiščih, ki ležijo na 1.500 nadmorske višine, kjer še raste trave in ni kamenja, je potrebnih 30 centimetrov kompaktnega snega za zadostitev minimuma za smuko.

Topli dnevi zato naredijo veliko škode. "Narediš ga 15 centimetrov, čez tri, štiri dni si spet tam, kjer si bil. Pa spet tri dni popravljaš in se vrtiš v začaranem krogu dodatnih stroškov in nezadovoljnih gostov, ker ni napredka," pravi Terče, ki dodaja, da so smučarji sicer precej razumevajoči.

Smučišče Golte leži na 1.500 metrih nadmorske višine. Foto: MMC RTV SLO

Enkratno zasneževanje ene proge stane okoli 20.000 evrov, pravi prvi mož na Golteh, ki pa ob tem poudarja, da gre le za variabilen stošek.

"Sem ni všteto, da si moral kupiti top, da si ga nastavil, prestavil, spravil vodo na hrib, da pridejo delavci v nočnih izmenah, strojna dela s teptalniki. Potem so pa še omenjeni popravki proge," opozarja.

Obljubljenega zakona ni in ni

Ob tem pravi, da so se morajo na sončni strani Alp znajti predvsem sami. "V Furlaniji-Julijski krajini so žičnice celo nacionalizirali in država ves čas prispeva zraven, v Avstriji je pomagala regija Koroška, v Bosni, Srbiji in Črni gori je vse sfinancirala država, nas pa prepuščajo trgu in govorijo, da je naš problem, če se tam ne znamo znajti," poda primerjavo.

Že dolgo upajo na spremembo zakonodaje, ki jim je bila obljubljena. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o žičniških napravah za prevoz oseb bi namreč med drugim omogočil sofinanciranje obratovanja in vzdrževanja žičniških naprav ter možnost določitev izvajanja izbirne gospodarske javne službe tudi s strani države. A očitno bodo čakali še nekaj časa:

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA GOSPODARSTVO Kot so nam pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo, je zakon še vedno v medresorskem usklajevanju. Konec februarja ga nameravajo poslati šele v vladno obravnavo, kje je torej šele njegovo sprejetje.



Na ministrstvu za gospodarstvo so za MMC zatrdili, da so spremembo zakonodaje podprli. Priznavajo, da se težav slovenskih smučišč, ki nastajajo zaradi zelene zime in dotrajanosti naprav, zavedajo. Zagotavljajo, da se pospešeno trudijo poiskati potencialne izhode iz nastale situacije, ki bi v večji meri pomagali k izravnavi poslovanja ter posledično nadaljevanju delovnih in operativnih procesov smučišč. Ob tem pa poudarjajo, da se bodo gorski centri z žičniško infrastrukturo morali začeti usmerjati v 365-dnevni turizem, saj bodo le tako lahko uspešni.

Denar vsaj iz podnebnega sklada?

Žičničarji upajoč zrejo tudi v ministrstvo za okolje. Program porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v letu 2020 je "težak" 184 milijonov evrov. Sredstva Sklada za podnebne spremembe so del proračuna, ki imajo namen prispevati k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. Ena izmed postavk je pa tudi sofinanciranje programov odprave posledic naravnih nesreč.

Zaradi globalnega segrevanja se svet spreminja. Foto: Reuters

"Država bi morala iz podnebnega sklada nekaj nameniti tudi nam, ker mislim da je več kot očitno, da gre za posledico podnebnih sprememb. Nujno bi potrebovali subvencije za nakup opreme za kvalitetnejše zasneževanje. Morali bi subvencionirati nakupe topov, vodovode, hidrante, črpališča, jezer, ki služijo za to zasneževanje. To bi bilo nekako nujno za omilitev posledic. Morda bi se lahko tudi odrekli kakšni CO2 taksi za elektriko, vodarinam, ki jih plačujemo," razmišlja Terče.

A na to žičničarji očitno upajo zaman:

ODGOVOR MINSTRSTVA ZA OKOLJE Kot kažejo podnebni scenariji za Slovenijo, bomo tudi v prihodnosti priča nadaljnji rasti povprečne letne temperature, predvsem pa bo v severnem in vzhodnem delu Slovenije temperatura zraka pozimi naraščala hitreje od letnega povprečja. Ob teh podatkih je jasno, da naložbe v slovenska smučišča ne predstavljajo ukrepa prilagajanja podnebnim spremembam, saj le povečujejo izpostavljenost vplivom podnebnih sprememb, ne pa odpornosti nanje.



Prav tako bi bilo treba oceniti naložbe z vidika ciljev na področju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. Aktivnosti tehničnega zasneževanja predvidevajo nadaljnjo rast rabe energije in so s tem v nasprotju z cilji na področju energetske učinkovitosti. Vprašanje pa je tudi njihov vpliv na cilje s področja rabe naravnih virov in ohranjanja narave.



Ob upoštevanju tega "subvencije za nakup opreme za zasneževanje" ne izkazujejo prispevka k podnebnim ciljem in torej ne izpolnijo merila za umestitev v program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe.

Zakaj pa bi sploh reševali smučišča?

Ugodni krediti za gradnjo žičničarskih naprav sicer trenutno obstajajo. "Na SID banki se shemi reče Turizem 1, toda če ni subvencij, tudi tega kredita najverjetneje ne bo nihče vzel, saj ve, da ga ne bo mogel odplačati," Terče pravi, da je omenjena kreditna shema vsekakor prava pot, a za rešitev so potrebni še drugi koraki, ne samo odložitev problema za nekaj let.

Toda zakaj bi sploh reševali žičnice, če gre pravzaprav za zasebna podjetja? "Ker gre za osnovno infrastrukturo, ki omogoča prihodke tudi ostalim. Še nekajkrat toliko denarja se porabi naokrog - za hotele, apartmaje, v trgovinah, restavracijah, šolah smučanja, prodajalnah s športno opremo, na bencinskih črpalkah," odgovarja na naše vprašanje in spomni na to, kar se je zgodilo v Bovcu in Mariboru, ko je zastalo smučanje.

Vse toplejše podnebje posledice kaže tudi v alpskem smučanju. Organizatorji tekem za svetovni pokal v Mariboru imajo zadnja leta vse več težav pri pripravi smučišča. Foto: Reuters

Kdo bo sicer prihajal pozimi?

Gorski centri sicer vse bolj krepijo poletne aktivnosti, kot so

gorsko kolesarjenje, pohodništvo, jadralno padalstvo, plezanje in povečujejo delež nesmučarskih obiskovalcev. Kljub temu pa smučarji v strukturi obiska slovenskih gorskih centrov še vedno predstavljajo 67 odstotkov vseh gostov.

Težave Kanina so močno vplivale na turizem v Bovcu. Foto: BoBo

"Gre tudi za delovna mesta drugih ljudi. Komu bodo sicer pozimi oddajali sobe? Gostilne ne bodo polne, šole smučanja ne bodo zaposlovale," pravi in hkrati opozarja, da država od njih - in od nanje vezanih dejavnosti - pobere vsaj za 100 milijonov evrov davkov.

"Verjetno bi jih še mnogo več, če bi se mi razvijali. Če bi bili moderna smučišča, bi država lahko računala na dvakrat toliko davkov. Ali pa se bo odločila, da to pač ni dejavnost, ki jo vidimo v tej državi in bomo raje na kmetijskih zemljiščih delali Avstrijcem lakirnice, mi bomo pa pri Avstrijcih smučali," zaključuje.

SKUPNI SESTANEK Po neuradnih informacijah bodo predstavniki Združenja slovenskih žičničarjem že danes popoldne sedli za skupno mizo s gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom, ga opozorili, da je situacija kritična in poskušali najti rešitev.

V tujini intervenirajo z javnimi sredstvi

V študiji gorskih centrov po Sloveniji, ki jo je lani naročilo ministrstvo za gospodarstvo, so sicer zbrali tudi primerjalne podatke v sosednjih regijah.

Za razvoj žičniške infrastrukture na avstrijskem Koroškem je ključna deželna družba za upravljanje naložb turistične infrastrukture v lasti dežele, finančna sredstva za namestitvene zmogljivosti gorskih centrov pa zagotavlja tudi KWF – deželni sklad za gospodarstvo.

V Italiji so na smučiščih Piancavallo , Forni di Sopra, Sauris, Ravascletto Zoncolan, Tarvisio/Trbiž in Sella Nevea – Kanin hoteli in koče ter ostale gospodarske dejavnosti ostale v matičnih zasebnih podjetjih, smučišča pa so bila združena v podjetje Promotur Spa v 100-odstotni lasti Furlanije-Julijske krajine.

S pomočjo proračunskih sredstev dežele, nekaj kreditov in minimalne podpore iz evropskih virov so v zadnjih 30 letih v navedenih šest smučišč vložili več kot 300 milijonov evrov, s čimer so v celoti posodobili naprave in smučišča skoraj povsem opremili s sistemi za tehnično zasneževanje.

Kopaonik je ob pomoči države znova zacvetel. Foto: Pixabay

Srbija je leta 2006 je sprejela Zakon o javnih smučiščih, s katerim je smučišča in žičnice opredelila kot javno infrastrukturo, v namen izvajanja zakona pa je ustanovila še državno javno podjetje Skijališta Srbije. To upravlja s štirimi centri: Kopaonik, Zlatibor, Stara planina in Brezovica na Kosovu. V zadnjem desetletju so z vlaganjem proračunskih sredstev sistematično nadomeščali stare žičniške naprave z novimi, zgradili nove steze in kupili ustrezno opremo za vzdrževanje. Vsi smučarski centri so opremljeni s sistemi za tehnično zasneževanje.

Skijališta Srbije imajo v lasti izključno žičniške naprave, smučarske proge in reševalno službo, hotele, smučarske šole in podobne storitve pa razvija zasebni sektor. V zadnjih desetih letih je bilo v naložbe štirih gorskih centrov vloženih več kot 110 milijonov evrov.

Nekaj poudarkov iz omenjene študije smo zbrali tudi v spodnji infografiki.