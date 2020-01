Da je bila beseda podnebje med vsemi drugimi izbrana za besedo leta, pomeni, da se tudi splošna javnost zaveda problema podnebnih sprememb. To nam daje upanje, da se bomo nanje lažje prilagodili kot družba in kot posamezniki. Odločen korak k blaženju podnebnih sprememb je zmanjšanje porabe energije in energentov. S tem bi zmanjšali vzrok za spremembe podnebja, ki nas upravičeno skrbijo."

Vodja sektorja za analize podnebja na Agenciji Republike Slovenije za okolje Mojca Dolinar o izboru besede 'okolje' za besedo leta 2019, MMC. Foto: osebni arhiv