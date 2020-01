Foto: MMC RTV SLO

Dosedanja prva dama Pantovčaka Kolinda Grabar Kitarović je v mandatu naredila dovolj napak, banalna kampanja in ekskurzi v zgodovinski revizionizem, nacionalizem pod krinko domoljubja "prave Hrvaške" in še nadvse bizarne izjave so bile le pika na i, da je volilno telo na sceno vrnilo nekoč nepriljubljenega, arogantnega premierja.

Kakšna podobnost s svežo slovensko politično zgodovino je namerna, četudi Danilo Türk proti prav tako nekdanjemu šefu bolj ali manj neuspešne vlade Borutu Pahorju ni izgubil iz istih razlogov. V letu parlamentarnih volitev na Hrvaškem bo za politično-rodbinsko-interesno gibanje HDZ Andreja Plenkovića, varovanca EPP-establišmenta in Angele Merkel, tako pestro, napeto. Z Miroslavom Škorom, ki mu ni veliko manjkalo do finala predsedniške tekme, se namreč po desni, tudi mimo HDZ, dviguje še bolj nacionalistična, klerikalna desnica.

Premiki v Zagrebu so za Slovenijo le na videz manj pomembni, češ, tam so si tako ali tako vsi enotni glede mejnega spora. V marsičem drži. Milanović, z vso prtljago njegovih igric iz slovensko-hrvaških odnosov, ne nazadnje se je začel arbitražni sporazum sesuvati pod njegovih pokroviteljstvom, morda ni najboljši človek za nove začetke. A je znan politični egoman vseeno napovedal, da bo Slovenija njegova zunanjepolitična prioriteta. Da med njim in Pahorjem simpatij ni, je jasno. Vendar to, da med sosednjima državama še naprej vztraja status tako rekoč ničelne komunikacije vsaj na vladni ravni in dosedanjih pro forma srečanj Pahor-Grabar Kitarović, postaja tudi za uradno Ljubljano kontraproduktivno.

Dejstvo, da smo zunanjepolitično v tem času postali tako rekoč "one issue", monotematska država, je bolj škodilo Sloveniji kot Hrvaški. Arbitražna razsodba je veljaven dokument, mednarodno pravo in čas bi morala v tem smislu delati za Slovenijo. V vmesnem obdobju pa bi bilo treba odnose spraviti z mrtve točke. "Najboljši najslabši" sosedi sta v marsičem usodno soodvisni v vse bolj razdrobljeni EU.

Ali je Milanović z napovedjo poskusa preboja mislil resno, se pa bo pokazalo že s tem, ali bo simbolno za prvo pot na tuje izbral Ljubljano. Gotovo pa je čas, da se Ljubljana in Zagreb za začetek spet začneta vsaj pogovarjati.