Bo Luka Dončić tudi v drugi sezoni dobil kakšno nagrado? Foto: Reuters

Kako tudi ne? Prve ure julijske tržnice so popolnoma premešale moči in razmerja. Pogled na končno permutacijo vsaj na papirju obljublja večjo izenačenost in več nepredvidljivosti med tistimi ekipami, ki se bodo junija borile za smetano na torti. Če zraven dodamo še slovenski piskrček, lahko obliznemo prste na obeh rokah.

Bo Luka Dončić naredil korak naprej po že tako ali tako izjemni prvi sezoni? Bo s Kristapsom Porzingisom razvil zmagovalno kemijo, ki bo Mavse popeljala v končnico? Kako se bo v novi vlogi znašel Goran Dragić? Se bo iz drugega plana vrnil med najbolj vroča orožja Vročice? In koliko priložnosti bo sploh dobil Vlatko Čančar, ki igra v ekipi, ki morda na papirju ne sodi med najbolj atraktivne, a se je sposobna vsaj v rednem delu boriti za sam vrh tako z zvezdniki noro napolnjene Zahodne konference.

Največ pozornosti je bilo namenjene prav ekipama iz Los Angelesa. LeBron James lani ni bil dovoljšna garancija, da bi Lakersi prekinili petletni post neuvrščanja v končnico. Prihod drugega zvezdnika Anthonyja Davisa je delnice izstrelil še višje. Predstave v pripravljalnem obdobju in prvi tekmi nakazujejo, zakaj so bili Jezerniki pozimi tako obupani, da so se bili pripravljeni odpovedati polovici ekipe. Dvojec je morda v tem trenutku videti celo kot najbolj dominanten par v celotni ligi, a Lakersi imajo odprtih še nekaj vprašanj, morda še največje se skriva v pomanjkanju pravih strelcev od daleč. In te glede na današnji DNK košarke v NBA-ju brez dvoma potrebuješ, če želiš biti najboljši v zadnjih dveh mesecih sezone.

Kawhi Leonard je znan kot ubijalec dinastij. Lahko sam skuje svojo v LA-ju? Foto: EPA

To je tudi razlog, da ne pričakujem, da bi katera koli angelska ekipa pretirano dominirala v rednem delu. Pomembno je tisto, kar pride na koncu. Med največjimi zvezdniki je najboljši dokaz prav Kawhi Leonard, ki je sprejel vlogo upanja v Clippersih. Izpuščanje številnih tekem, optimiziranje telesne pripravljenosti in forme je ključni odraz njegove zmagovite zgodbe tako v San Antoniu kot Torontu. Poteza je sila nepriljubljena v očeh nevtralnih spremljevalcev in tistih navijačev, ki kupijo drage vstopnice, ko/ker največji zvezdniki pridejo v njihove dvorane, nato pa jih lahko opazujejo zgolj v suknjičih.

A nepriljubljena poteza ima vendarle neki smisel, pomislimo le na Kevina Duranta in Klaya Thompsona, ki sta izgubljena za celotno sezono. Pa na Ziona Williamsona, ki je najbolj opevan in spremljan najstnik v tej ligi po debiju Jamesa. Zion je redek dar narave, človek neverjetne kombinacije spretnosti, ki buri domišljijo navijačev in strokovnjakov. A na njegov debi bo treba počakati vsaj slaba dva meseca. Marsikdo je prepričan, da je hkrati tudi žrtev božanskega telesa, ki naj ne bi bilo pripravljeno na tako dolge in brutalne napore, kar navsezadnje predstavlja NBA.

Zion Williamson bo sezono začel kot gledalec. Foto: AP

Na zahodu bi vsaj v rednem delu sezone znala zelo visoko priti Denver in Utah, a zelo bi bil presenečen, če končni zmagovalec konference ne bi postala ena od ekip, ki domuje v Staples Centru. Vzhod ima manj kakovosti, zategadelj bi se solidni Miami z Goranom Dragićem moral uvrstiti v končnico. Vsaj po trenutnih razmerjih moči kot predstavnika te konference v finalu vidim le Philadelphio ali Milwaukee.

Za konec še tri malce bolj tvegane napovedi:

- Luka Dončić bo zaigral na tekmi vseh zvezd, Dallas bo popeljal v končnico.

- Zion Williamson bo odigral manj kot polovico vseh tekem.

- Houston se ne bo uvrstil v končnico.

Kaj pa mislite vi? Kdo se bo junija veselil naslova? Katere so vaše tvegane napovedi? Vabljeni, da svoje misli delite pod to kolumno.