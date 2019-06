Masai Ujiri je glavni arhitekt Torontove zgodbe. Nigerijec je postal vroče ime, saj si ga želi marsikateri klub. Vodstvo Washingtona mu že ponuja 10 milijonov dolarjev na sezono. Foto: Reuters

Na igralskem parketu se je največ dogajalo okrog Kawhija Leonarda (ki je čislan tako med soigralci kot strokovnjaki), a ključna vloga pripada Masaiju Ujiriju. 48-letnik je pred šestimi leti v klub prišel kot športni direktor, ob vzponu in vse večjem uspehu na parketih pa je širil tudi svoj vpliv in moč v klubu.

Po Torontu so se pojavile številne poslikave v čast Kawhija Leonarda. Foto: Reuters

Po lanski metli v končnici proti večnemu trnu LeBronu Jamesu je za mnoge potegnil nepriljubljeno potezo in odpustil Dwana Caseyja, ki je v isti sezoni prejel nagrado za trenerja leta. Zelo agresiven je bil pri trgovanju, saj je izkoristil nezadovoljstvo Leonarda v San Antoniu, s Spursi se je dogovoril za posel, v katerem se je odpovedal DeMaru DeRozanu, ki je bil najdlje v klubu in bil zato tudi najbolj priljubljen med navijači. Leonard je dal vedeti, da si želi v Los Angeles, a Ujiri je bil trmast, saj se je bil pripravljen odpovedati DeRozanu, čeprav se še vedno lahko zgodi, da bo Leonard v klubu zdržal le leto dni (po koncu te sezone namreč postane prost igralec).

Ujiri je tvegal tudi med sezono in tik pred koncem zimskega prestopnega roka v ekipo pripeljal še Marca Gasola. Še ena poteza, ki se je na koncu izkazala za odločilno.

Ko beremo razne zgodbe o menjavah igralcev, prej ali slej naletimo na debato, ali je ekipo bolj smiselno graditi po poti naborov (dolgotrajna pot vzgoje) ali prek podpisovanja pogodb s prostimi igralci in s trgovanji, s katerimi se običajno odpoveš prav naborom (hitro iskanje rešitve). Od dvanajsterice Raptorsov, ki so vsaj minuto igrali v zadnjem finalu Lige NBA, sta le dva kariero začela v tem klubu (Pascal Siakam in Norman Powell), trije pa sploh niso bili izbrani na naboru.

Krog nabora Košarkarji 1. krog Kawhi Leoanrd (15), Serge Ibaka, Kyle Lowry (oba 24), Pascal Siakam (27) 2. krog Patrick McCaw (38), Jodie Meeks (41), Norman Powell, Danny Green (oba 46), Marc Gasol (48) Izven nabora Fred VanVlett, Jeremey Lin, Malcolm Miller

Najbolj presenetljiv je podatek, da niti en član prvakov ni iz tako imenovanega lottery picka, kamor je uvrščenih najboljših 14 košarkarjev iz vsakega nabora, za katere se borijo ekipe, ki se niso uvrstile v končnico. Se pravi, sestavljeni so iz igralcev, na katere ob prihodu v Ligo NBA nihče ni resno računal. Niti na Leonarda, ki je bil izbran kot 15. Danes je ta skupina odpadnikov na vrhu košarkarske piramide.

Leonard je v letošnji končnici dosegel kar 732 točk, kar je tretji najvišji zbir točk v eni končnici. Nikoli ni bil pretirano znan kot izrazito napadalno usmerjen košarkar. Zanimivo je pogledati spodnjo tabelo, v kateri ga primerjam z Jamesom Hardnom, brez dvoma najbolj dominantnim napadalnim igralcem tega desetletja.

Statistika James Harden Kawhi Leonard Vse tekme 804 640 Odigrane tekme 765 (95,1 %) 467 (73,0 %) 30 točk in več 245 (30,5 %) 52 (8,1 %) 40 točk in več 77 (9,6 %) 3 (0,5 %)

Opomba: V drugi vrstici je število tekem v rednem delu, na katerih bi košarkarja lahko igrala, v vrstici Odigrane tekme pa število (in delež) tekem, na katerih sta stopila na parket. Sledi še število tekem rednega dela (in delež), v katerih sta dosegla vsaj po 30 oziroma 40 točk.

Hardna nisem izbral le, ker je sinonim za napad. Brada je tip košarkarja, ki blesti v rednem delu sezone, zataji pa v končnici. Na drugi strani za Leonarda velja ravno obrnjen trend. Če bi zapisal, da je krhek, bi bil žaljiv, a v resnici njegovo telo potrebuje nekaj več časa za regeneracijo. Lani je zaradi poškodbe odigral le devet tekem, letos je zaradi želje, da bi bil najboljši, izpustil kar 22 tekem. Raptorsi so v teh slavili kar 17-krat, kar pomeni, da so imeli tako ali tako delujoč stroj, glavnega aduta pa so imeli relativno spočitega za končnico. V tej mu je tako ali tako uspelo nekaj nepozabnih potez – vključno s tistim košem proti Philadelphii (video na desni strani). Naslova ni osvojila le ekipa z najboljšim posameznikom, ampak najboljša ekipa!

Še zadnja žrtev ‒ kot zadnji se je pri lanskih prvakih poškodoval Klay Thompson. Foto: AP

Čeprav je bil Toronto daleč od tega, da bi imel popolnoma zdravo ekipo, je bil zdravniški list neprimerno bolj popisan pri Golden Statu. Praktično ni bilo igralca, ki ni imel manjše težave, ogromno je bilo nosilcev, ki so morali izpustiti več tekem, med drugim dolga rehabilitacija čaka Kevina Duranta in Klaya Thompsona, ki bosta čez nekaj dni oba postala prosta igralca. To nakazuje, da naj bi se petletna prevlada Bojevnikov na zahodu lahko (vsaj za kratek čas) končala.

Bogata generacija prostih igralcev je v hipu utrpela hud udarec, vsaj za tiste klube, ki se že v naslednji sezoni spogledujejo z naslovom. Ob omenjenem Durantu in Thompsonu velja omeniti seveda še Leonarda, Kyria Irvinga, Kembo Walkerja in Jimmyja Butlerja. Lakersi, ki so bili zadnje mesece posmeh, so vendarle naredili odmevno potezo in v Staples Center pripeljali Anthonyja Davisa, ki zapušča New Orleans. Ta bo v petek na naboru izbral naslednji up v podobi Ziona Williamsona, z julijem pa se tako ali tako začenja prestopni rok. Navdušencem Lige NBA nikoli ni dolgčas ...