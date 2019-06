Kyle Lowry je dirigentsko palico predal Kawhiju Leonardu in Toronto je postal prva kanadska ekipa z naslovom v Ligi NBA. Foto: Reuters

Župan John Tory je že pozval vse direktorje, naj uslužbencem dovolijo, da gredo na ulice Toronta za kakšno urico ali dve.

V središču pozornosti je MVP finalne serije Kawhi Leonard, ki je najzaslužnejši za zmago Toronta nad Golden Statom s 4:2 v zmagah. 27-letnik je postal prvi košarkar, ki je bil najkoristnejši igralec finala z ekipo z Vzhoda in Zahoda. Pred petimi leti je v dresu San Antonia v povprečju dosegal 17,4 točke in 6,2 skoka, vendar je izvrstno zaustavil LeBrona Jamesa, ki mu ni uspelo osvojiti tretje zaporedne lovorike Larryja O'Briena.

Toronto uresničil kanadske sanje

Po poteh Abdul-Jabbarja in Jamesa

Le še Kareem Abdul-Jabbar (Milwaukee 1971 in LA Lakers 1985) in James (Miami 2012, 2013 in Cleveland 2016) sta bila MVP-ja finalne serije z dvema različnima kluboma.

To mu je uspelo že v prvi sezoni v klubu. Na tem seznamu so tudi sami asi. Legenda Lakersov Magic Johnson je bil MVP finala leta 1980, ko je bil novinec v ligi. Moses Malone je tri leta zatem popeljal Philadelphio do naslova, Kevin Durant pa pred dvema letoma Bojevnike.

Mediji niso izvedeli za vse težave Raptorsov

Leonard je na novinarski konferenci pozabil lovoriko za MVP-ja na mizi. S potapljaškimi očali je zabaval vse navzoče, ni pa želel govoriti o naslednji sezoni. Lahko se odloči, da bo sprejel 21,3 milijona ameriških dolarjev in ostal v Torontu. Težko je verjeti, da bi zapustil šampionsko ekipo, ki ima svetlo prihodnost.

Odlično se je ujel s Kylom Lowryjem, ki je v preteklih sezonah doživel številne poraze v končnici. Cleveland z LeBronom Jamesom je bil nerešljiva uganka za Raptorse. Leta 2017 in 2018 so Cavaliersi "pometli" s Torontom v polfinalu Vzhoda.

"Lowry si res želi zmagovati. Zares je tekmovalen. Zelo mi je pomagal pri prilagoditvi na novo življenjsko okolje in tudi na vse stvari v klubu. Veliko stvari se je dogajalo v ozadju kluba v letošnji sezoni. Imeli smo številne vzpone in padce v rednem delu. Na srečo mediji niso izvedeli za naše težave," je pojasnil MVP finala, ki je v finalu v povprečju dosegal 28,5 točke na tekmo.

Navijači so v Torontu preplavili ulice. Evforija bo trajala do ponedeljka, ko je na sporedu šampionska parada. Foto: Reuters

Leonard z neverjetnimi potezami jemal sapo

33-letni Lowry je prišel v Toronto julija 2012 v menjavi igralcev iz Houstona. Z DeMarjem DeRozanom sta tvorila odlično navezo. 18. julija lani je Leonard zapustil Spurse skupaj z Dannyjem Greenom. V menjavi igralcev sta v San Antonio odšla DeRozan in Jakob Pöltl. To je bila šampionska poteza vodstva Raptorsov.

"Vse od prihoda Leonarda lani poleti sem govoril, da je to zdaj njegova ekipa. On je vodja. Zagotovil sem mu, da bom poskrbel, da bo on vodja te ekipe. Ko je blestel v končnici, sem mu vedno dejal, da je on vodja. Nekajkrat v letošnji sezoni mi je vzel sapo z neverjetnimi potezami. Mislim, da je najcelovitejši igralec v Ligi NBA, izjemen je v obrambi in napadu," je Lowry z izbranimi besedami pohvalil junaka letošnje končnice.

Lowry na slavju ni pil alkohola, le polival se je z njim

"Težko je z besedami opisati, kaj nam pomeni ta lovorika. Celotno profesionalno kariero sem delal za ta trenutek. Vse se je poklopilo. Zanimajo me le zmage, ne pa kritike "poznavalcev" po tekmi, ki jo slabo odigram. Vsi so nas že odpisali po grenkem porazu doma na peti tekmi in poslušal sem že o sedmi tekmi," je poudaril Lowry in dodal: "Veliko odličnih košarkarjev je že igralo v Ligi NBA, pa niso nikoli postali prvaki. To je res težko doseči, pot je dolga. Držim se pravil tudi pri slavju, saj ne pijem alkohola, le polivam se z njim."

Predsednik Masai Ujiri je povzročil incident v Oracle Areni. Foto: Reuters

Ujiri udaril varnostnika, ker ga ni spustil na parket

Predsednik Toronta Masai Ujiri se je znašel v težavah. Zadnje sekunde tekme si je ogledal pred vhodom v dvorano, nato pa je želel na parket, kjer so Raptorsi slavili prvi naslov v zgodovini kluba. Varnostnik ga ni poznal, zato mu ni dovolil odhoda na parket. Prišlo je do prerivanja, Ujiri je varnostnika tudi udaril v obraz. Epilog incidenta bo znan naslednji teden.

Green: Večkrat sem že slišal, da je z nami konec

Popolnoma drugačno vzdušje je bilo pri poražencih finala. Golden State je v petem zaporednem finalu drugič klonil. Slovo od Oracle Arene je bilo grenko, saj so Bojevniki izgubili vse tri tekme na domačem parketu. Hudi poškodbi Kevina Duranta (strgana ahilova tetiva) in Klaya Thompsona (strgana križna vez v levem kolenu) sta napoved negotovega poletja.

Draymond Green, ki je na šesti tekmi dosegel trojni dvojček, je pred tremi leti doživel še večje razočaranje. Golden State je zapravil vodstvo s 3:1 v zmagah proti Clevelandu, po porazu na sedmi tekmi v Oracle Areni pa je že poslal sporočilo Kevinu Durantu, da ga želi imeti za soigralca v naslednji sezoni. Durant je iz Oklahome prišel v Oakland in bil dvakrat zapored MVP finala, Cavaliersi pa so v dveh finalnih serijah dobili le eno tekmo.

"Zdaj verjetno že vsi razmišljajo o tem, da je konec naše zgodbe o uspehu. To ni pametno! Nismo še končali, čeprav smo tokrat izgubili v finalu. Večkrat sem že slišal, da je z nami konec. Vrnili se bomo v finale," je odločno napovedal 29-letni Green, ki celotno kariero igra za Golden State. Na naboru Lige NBA leta 2012 je bil šele 35. izbor.

Draymond Green je prepričan, da Golden State ni zadnjič igral v velikem finalu. Foto: Reuters

Thompson res pravi Bojevnik

"Težko je bilo pričakovati, da bomo zmagali v finalu brez Duranta in še brez Thompsona. Na šesti tekmi nas je nosil naprej s trojkami. Nisem mogel verjeti, ko je prišel nazaj na parket, zadel dva prosta meta in stekel nazaj v obrambo. Če bi mu dovolili igrati, bi verjetno igral naprej. To je res noro. Res je pravi Bojevnik," je Thompsona pohvalil Green.

Kerr: Taka poškodba seveda vse spremeni

Vodstvo najboljše ekipe zadnjih let je pred odločilnim poletjem. Durant ima možnost, da postane prosti igralec in se začne pogovarjati z drugimi klubi. Thompson je že prost igralec, a je že večkrat poudaril, da si želi nove pogodbe z Golden Statom.

"Taka poškodba seveda vse spremeni. Vsi si ga želimo v ekipi naslednjo sezono. Ne vem, kakšni so njegovi načrti. Vse je v njegovih rokah," je o položaju Duranta spregovoril trener Steve Kerr.

"Nikoli si nisem predstavljal, da se bo finalna serija tako odvijala. Še pred štirimi dnevi smo se ukvarjali le z manjšimi poškodbami. Na zadnjih dveh finalnih tekmah sta se dva ključna igralca resno poškodovala. Take poškodbe lahko tudi končajo kariero. To se verjetno še nikoli ni zgodilo v finalu in se tako hitro tudi ne bo ponovilo," je razmišljal 53-letni Kerr, ki je v bogati karieri osvojil kar pet šampionskih prstanov. Trikrat je bil najboljši s Chicagom (1996–98), dvakrat pa s San Antoniem (1999 in 2003). Na klopi Golden Stata je dodal še tri.

Myers: Z Durantom smo izgubili le eno finalno tekmo

Predsednik Bojevnikov Bob Myers je bil v solzah po peti tekmi, ko je govoril o poškodbi Duranta. Zdaj ima še več skrbi: "Vsi se zavedamo, da imamo dva ključna igralca, ki sta se huje poškodovala. Z Durantom smo na finalnih tekmah devetkrat zmagali in doživeli le en poraz. Thompson je tudi blestel v letošnjem finalu. Nikoli ne bom pozabil, ko se je vrnil v dvorano in zadel oba prosta meta. Oba sta izjemno pomembna za uspešno prihodnost našega kluba. Težko je najti boljše košarkarje."