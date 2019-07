Guggenheimov muzej v New Yorku. Foto: EPA

Wrightove arhitekture so z vpisom v nedeljo v Bakuju postale prvi primer ameriške moderne arhitekture, ki je vpisan na Unescov seznam. Na njem je poleg Guggenheimovega muzeja v New Yorku, ki je s svojo polžasto obliko verjetno arhitektovo najbolj znano delo, tudi hiša Fallingwatter oz. hiša na slapu v Pensilvaniji.

Slovit muzej polžaste oblike od znotraj. Foto: Reuters

Na seznamu pa so še hiša Herberta in Katherine Jacobs v Madisonu v Wisconsinu, Unity Temple v Oak Parku v Illinoisu, hiša Fredricka C. Robieja v Chicagu v Illinoisu, posestvo Taliesin pri Spring Greenu v Wisconsinu, posestvo Taliesin West v Scottsdaleju v Arizoni in hiša Hollyhock v Los Angelesu.

Ameriški arhitekt, notranji oblikovalec, pisec in pedagog Frank Lloyd Wright je zapustil velikanski opus kakšnih 1000 projektov, od katerih je bilo materializiranih več kot 500. Foto: Wikipedia

Edinstvena uporaba jekla in betona

Wright (1867-1959) je poznan predvsem po svoji organski arhitekturi, zabrisovanju meja med zunanjščino in notranjščino pri svojih stavbah ter edinstveni uporabi jekla in betona.

Kot so ob vpisu na Unescov seznam sporočili z ameriškega zunanjega ministrstva, vpisane arhitekture pričajo o Wrightovem vplivu na razvoj arhitekture po svetu. ZDA ima tako sedaj na seznamu skupno že 24 vpisov, najnovejši pa je med njimi prvi s področja arhitekture.

Vpis Wrightovih arhitektur na Unescov seznam bi lahko tudi spodbudil prizadevanja za ohranitev ogroženih arhitektovih del, kot sta Shermanova koča v kraju Glencoe v Illinoisu in propadajoče gledališče Kalite Humphreys v Dallasu.

Priznanje ameriškemu modernizmu

Vpis pa pomeni tudi priznanje ameriškemu modernizmu. Osem Wrightovih arhitektur je prvi primer ameriške moderne arhitekture na Unescovem seznamu, vpis pa bi lahko odprl vrata tudi drugim delom ameriškega modernizma.