Iračani praznujejo vpis na seznam pred repliko Ištarinih vrat, vstopa v notranjost Babilona. Foto: Reuters

Vpis mesta na seznam je Irak slavil v Bakuju v Azerbajdžanu, saj je tam potekalo letno srečanje Unesca.

Mezopotamsko mesto ob reki Evfrat je nekoč veljalo za eno glavnih turističnih znamenitosti. Foto: Reuters

Arheološke razvaline in dva muzeja

Mezopotamsko mesto ob reki Evfrat je nekoč veljalo za eno glavnih turističnih znamenitosti, dokler Iraka niso doletele desetletne vojne, ki so prizadele tudi Babilon. Danes so tam le še arheološke razvaline in dva muzeja.

Vpis na seznam je uspel po dolgoletnem lobiranju iraške vlade, ki poteka že od leta 1983, poroča BBC. V Iraku je skupaj šest lokacij na Unescovem seznamu.

Iraški predsednik Barham Salih je ob vpisu povedal, da se je Babilon s tem vrnil na mesto, ki mu pripada. Vest je pozdravil tudi premier Adel Abdul Mahdi, ki je ob tej priložnosti dejal, da je Mezopotamija zibelka civilizacije, zato bo država za konservacijo arheološkega najdišča namenila dodatna sredstva.

Zadnja leta si v Iraku prizadevajo, da bi obnovili mesto, ki so ga močno prizadele vojne. Foto: Reuters

Viseči vrtovi, eno od sedmih čudes

Babilon, ki leži 85 kilometrov južno od Bagdada, je slovel predvsem po visečih vrtovih, ki so veljali za eno od sedmih čudes takratnega sveta. Danes tam stojijo le še zidovi iz glinenih opek. Pri Unescu so opozorili, da je Babilon danes izredno ranljiv in nujno potrebuje konservacijo, ob tem pa so spomnili, da je mesto z visečimi vrtovi navdihnilo kulturo po umetniški, popkulturni in religiozni plati.

Srečanje Unesca v Bakuju letos poteka med 30. junijem in 10. julijem. Ta konec tedna je pričakovati še številne nove vpise na seznam svetovne dediščine, a za zdaj je bil daleč najbolj odmeven prav Babilon.