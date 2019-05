Bo vzreja lipicancev vpisana na Unescov seznam? Foto: BoBo/Srdjan Živulović

Zunanji minister Miro Cerar je v ponedeljek začel dvodnevni neformalni obisk na avstrijskem Tirolskem, kjer ga gosti avstrijska zunanja ministrica Karin Kneissl. Kot so sporočili s slovenskega ministrstva, sta ministra v ponedeljek podpisala skupno izjavo o večnacionalni nominaciji vzreje lipicancev na Unescov seznam nesnovne dediščine.

Kneisslova in Cerar sta s skupno izjavo potrdila avstrijsko-slovensko sodelovanje pri projektu večnacionalne nominacije tradicionalne vzreje lipicancev na seznam nesnovne dediščine pri Organizaciji Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco).

Nominacijo nameravata Avstrija in Slovenija skupaj z Bosno in Hercegovino, Hrvaško, Madžarsko, Italijo, Romunijo in Slovaško vložiti do marca 2020, vpis pa bi se lahko zgodil leta 2021, piše v izjavi, ki so jo posredovali z MZZ-ja.

Skupne tradicije sodelujočih držav

Kot še navaja izjava, se mora nominacija osredotočiti na skupne tradicije, značilne za sodelujoče države, in obenem odražati tudi raznolikost te dolgoletne kulturne dediščine, povezane z vzrejo lipicancev. Ministra sta ob tem poudarila še pomen prenosa znanja, praks in raziskovalnih dejavnosti za zavedanje in razvoj prihodnjih generacij.

Vodji slovenske in avstrijske diplomacije v torek nadaljujeta srečanje v kraju Going am Wilden Kaiser na avstrijskem Tirolskem, kjer so poleti nastanjeni avstrijski lipicanci.

Za Slovenijo je sporen avstrijski nadzor meje med državama. Foto: Reuters

Sporen avstrijski nadzor meje

Odnose med državama v zadnjem času zaznamuje predvsem nestrinjanje glede avstrijskega nadzora na meji s Slovenijo. Dunaj je aprila zadnje polletno podaljšanje utemeljil s tem, da je število nezakonitih migrantov še vedno previsoko. Po mnenju Ljubljane pa je tak ukrep "neupravičen in nesorazmeren, saj Slovenija razmere na zunanji schengenski meji popolnoma obvladuje".