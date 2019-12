Očitki so se pojavili po letošnjem marčevskem karnevalu, del katerega je bil tudi karnevalski voz, na katerem so bile karikature ortodoksnih Judov, stoječih na vrečah denarja.

Unesco bo preučil možnost odstranitve

Vse deluje, da bodo karneval, ki je vpisan na seznam svetovne dediščine Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco), na željo mestnih oblasti odstranili s tega seznama. Kot so sporočili z Unesca, bodo preučili "možnost odstranitve" aalstskega karnevala s svojega seznama.

"Občani Aalsta imajo dovolj tega absurdnega sramotenja," je župan Christoph D'Haese zapisal v izjavi za CNN. "Zato bomo ubrali najbolj častni način za izstop in si ne prizadevamo več za Unescovo priznanje aalstovega karnevala," je še zapisal župan.

Župan Aalsta Christoph D'Haese je dejal, da se je naveličal "napadov" na karneval, ki jih je označil za "sovražno kampanjo proti Aalstu, njegovim političnim in kulturnim predstavnikom". Foto: Wikipedia Commons

"To je bilo nedvomno antisemitsko"

Predstavnik belgijskega foruma judovskih organizacij Hans Knoop pa je dejal, da je karnevalski voz prikazoval enake podobe, kot so jih za prikazovanje Judov uporabljali v nacistični Nemčiji. "To je bilo nedvomno antisemitsko," je zapisal Knoop v izjavi za CNN.

Po njegovih besedah ni prvič, da so na tem karnevalu uporabili tovrstne podobe, dodal pa je, da je bilo v preteklem letu nekaj udeležencev odetih v esesovske uniforme. Vendar župan zagovarja karneval kot satiro in trdi, da imajo občani Aalsta "najžlahtnejši smisel za humor."

Pri Unescu pa nimajo posluha za tako imenovane "rasistične in antisemitske podobe" tega karnevala, ki so jih ostro obsodili. "Satirični duh aalstskega karnevala in svoboda izražanja ne moreta služiti kot kamuflaža za tovrstne manifestacije sovraštva," je dejal pomočnik generalnega direktorja za kulturo pri Unescu Ernesto Ottone Ramirez.

Aalst leži med Brusljem in Gentom. Foto: Wikipedia Commons

Za nas je to kot uradna ločitev od nezaželene tašče. Župan Aalsta Christoph D'Haese

Razprava glede odstranitve še ta mesec

Unesco bo o zadevi predvidoma razpravljal na generalni skupščini v Kolumbiji še ta mesec in vse kaže, da bo župan Aalsta z veseljem sprejel verjetni izbris njegovega mesta s seznama svetovne dediščine. "Za nas je to kot uradna ločitev od nezaželene tašče," je slikovito dejal D'Haese.

Predstavnik belgijskega foruma judovskih organizacij Knoop pa je za CNN komentiral: "To je bila izbira med tem, da sam skočiš ali pa da te potisnejo." Pri tem je opozoril, da lahko izbris z Unescovega seznama mestne oblasti spodbudi, da prihodnje leto na karnevalu znova uporabijo žaljive podobe. Knoop je nadalje pozval belgijsko vlado, naj ukrepa in "drugim za zgled kaznuje" ta dogodek.