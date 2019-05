Iz nemške vlade prihajajo opozorila glede porasta antisemitizma v Nemčiji. Foto: EPA

"Judom ne morem priporočiti, naj vedno in povsod po Nemčiji nosijo jarmulke," je dejal Klein. Dodal je, da je njegovo mnenje glede tega drugačno, kot je bilo včasih.

Lani je nemška vlada zaznala močan porast števila antisemitskih incidentov. Leta 2018 je bilo po uradnih podatkih proti Judom storjenih 1.646 zločinov iz sovraštva oziroma 10 odstotkov več kot leto prej, poroča BBC.

V tem obdobju je naraslo tudi število fizičnih napadov na Jude v Nemčiji. Lani jih je bilo 62, leta 2017 pa 37. Lani je bil v središču Berlina pretepen moški, ki je nosil Davidovo zvezdo. Nekaj tednov pred tistim dogodkom je ogorčenje javnosti sprožil podoben incident v glavnem mestu, ko je 19-letni Sirec s pasom napadel dva moška, ki sta nosila jarmulki, pri čemer ena izmed žrtev ni bil Jud, ampak Palestinec iz Izraela.

Pravosodna ministrica Katarina Barley je dejala, da je porast antisemitskih zločinov "sramota za našo državo".

Klein je dejal, da bi lahko bila "odstranitev zavor in nespodobnost" družbe razlog za porast antisemitizma. Splet, družbeni mediji in "neprestani napadi na našo kulturo spomina" bi lahko bili pomembni dejavniki pri tem, je dejal.

Komisar za antisemitizem je predlagal, naj policisti, učitelji in odvetniki opravijo urjenje, da jim bo jasno, "kaj je dovoljeno in kaj ne," ko "se soočajo z antisemitizmom".

Do Kleinovega svarila je prišlo nekaj tednov po tem, ko je nemška najvišja pravna strokovnjakinja za antisemitizem Claudia Vanoni dejala, da so predsodki do Judov "globoko zakoreninjeni" v nemški družbi. "Antisemitizem je bil vedno prisoten. Mislim pa, da je v zadnjem času spet postal glasnejši, agresivnejši, očitnejši," je dejala za francosko tiskovno agencijo AFP.

Judovske skupine opozarjajo na skrajno desnico

BBC poroča, da so judovske skupine opozorile, da porast priljubljenosti skrajno desnih skupin spodbuja antisemitizem in sovraštvo do drugih manjšin po vsej Evropi.

V Nemčiji je od leta 2017 glavna opozicijska stranka protipriseljenska in protiislamska skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD), ki pa antisemitska stališča zanika.

A več izjav politikov iz vrst AfD-ja, tudi na temo holokavsta, je bilo predmet kritik judovskih skupin in drugih politikov.

Nemški portal Deutsche Welle medtem poroča, da nekateri strokovnjaki nov val antisemitizma pripisujejo tudi prihodu več milijonov prosilcev za azil, večinoma iz pretežno muslimanskih držav, kot so Sirija, Afganistan in Irak.