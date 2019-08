Nacionalni koordinator projekta Evropski dnevi judovske kulture je Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor. Foto: Radio Maribor/Tamara Zupanič Čučnik

Vseevropski projekt poteka že dvajseto leto zapored. Začenja se danes, ko bo v paviljonu mariborskega Mestnega parka nastopila mariborska akustična etno skupina Kontra-Kvartet s koncertom klezmer glasbe.

Skupina kot ena redkih v slovenskem prostoru izvaja tradicionalno judovsko klezmer glasbo. Zasedbo sestavljajo violinistka Vesna Čobal, kitarist Petar Marić, harmonikar Daniel Marinič in kontrabasist Branko Smrtnik.

Spoznavanje lepot in bogastva judovske kulture

Ob letošnji 20-letnici projekta so pripravili raznovrsten program, ki obsega še dneve odprtih vrat, strokovna vodenja po razstavah in muzejih, odprtje več razstav, gledališko predstavo, koncert judovske glasbe, postavitve kamnov spotikavcev in tlakovcev spomina, predstavitve in interaktivne delavnice. Z njimi želijo obiskovalcem omogočiti spoznavanje lepot in bogastva judovske kulture ter spodbujati njihovo zavest o pomenu ohranjanja in zaščite judovske dediščine kot pomembnega dela evropske kulturne dediščine.

V več kot 400 mestih v 28 evropskih državah

V projekt se vsako leto vključujejo organizatorji iz vse Evrope. Lani so prireditve Evropskih dnevov judovske kulture potekale v več kot 400 mestih v 28 evropskih državah, so sporočili iz Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor.

Obisk in ogled vseh prireditev v Sloveniji bosta brezplačna, z izjemo dveh dogodkov, gledaliških predstav Helmska legenda - Polna luna v Lutkovnem gledališču Maribor in Estera ali praznik usod v ljubljanskem Mini teatru.