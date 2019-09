Začeli so se Gregorčičevi dnevi. Foto: BoBo

"Vsaki Gregorčičevi dnevi so drugačni, ker si vselej izberemo drugo temo, ki izhaja iz njegovih pesmi in se nam zdi pomembna za to okolje. Ker verjetno noben pesnik ni doživel toliko uglasbitev svojih pesmi kot prav Gregorčič," je na novinarski konferenci povedala predsednica Goriškega literarnega kluba GOvoRICA Darinka Kozinc.

Mar veš, da tečeš tik grobov, grobov slovenskega domovja? Obojno bol pač tu trpiš, V tej boli tožna in počasna, ogromna solza se mi zdiš, a še kot solza - krasna! Simon Gregorčič: Soči

Gregorčičevi dnevi delujejo povezovalno, kakor je to bila pesnikova pot od rojstnega Vrsnega do Soške in naprej do Vipavske doline. V Gregorčičevem rojstnem kraju bodo v sodelovanju s pesnikovim sorodnikom Pavletom Gregorčičem in podružnično osnovno šolo Smast pripravili program prvega dne dnevov.

Dogajanje se je začelo na Kobariškem, kjer so ob 16. uri položili venec na Gregorčičev grob v Libušnjah, nadaljevali pa s kulturnim programom v Gregorčičevi rojstni hiši na Vrsnem. Pozdravnim nagovorom bodo sledili recital izbranih Gregorčičevih pesmi s člani Goriškega literarnega kluba GOvoRICA, nastop učencev podružnične Osnovne šole Smast in literarno druženje.

Na Gregorčičev grob v Libušnjah so položili venec. Foto: Radio Koper

Na Goriško

V četrtek, 26. septembra, se Gregorčičevi dnevi selijo na Goriško. Sprva bodo ob 17.30 pred pesnikov spomenik na Erjavčevi ulici v Novi Gorici položili cvetje. Program se bo ob 18. uri nadaljeval v Bevkovi knjižnici v Novi Gorici s pozdravnim nagovorom, recitalom Gregorčičevih pesmi, krajšim zborovskim koncertom Dornberških fantov in pogovorom o uglasbenih pesmih Simona Gregorčiča.

10 let Gregorčičeve poti

Letošnji Gregorčičevi dnevi se bodo sklenili v soboto, 12. oktobra, ko bodo na Gradišču nad Prvačino pripravili slovesnost ob deseti obletnici Gregorčičeve poti.

Pesnik Simon Gregorčič (1844–1906) ima v srcih Primorcev prav posebno mesto. Nekateri se morda še spomnijo, da je pesnika pospremilo k zadnjemu počitku verjetno največ Slovencev in da so Gregorčičeve poezije romale povsod, kamor so odhajali Primorci.

"Vendar je treba prenašati Gregorčičev duh skupaj z mladimi, pomembno pa se nam zdi, da pri organizaciji sodelujejo vsi, ki so kakor koli povezani s pesnikom, tako domačini z Vrsnega kot tudi Gradišča nad Prvačino, kjer je pesnik dolga leta služboval," je še povedala Darinka Kozinc.