Državni muzeji Slovenije so praznik muzejev obeležili z odprtjem tradicionalne panojske razstave na muzejski ploščadi na Metelkovi. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić

Vsako leto se temu prazniku pridruži več muzejev in galerij. Tudi po Sloveniji bodo mednarodni muzejski dan obeležili s prostim vstopom in obilico raznovrstnih dogodkov.

Postali so prilagodljivi in mobilni

Mednarodni muzejski svet (Icom) je 18. maj za mednarodni dan muzejev z namenom večje prepoznavnosti muzejev v družbi razglasil leta 1977. Kot so zapisali ob letošnjem, se vloga muzejev v družbi spreminja. Muzeji se v svojih prizadevanjih, da bi postali bolj interaktivni, usmerjajo k občinstvu in v skupnost, postali so prilagodljivi in mobilni. Spremenili so se v kulturna središča, ki delujejo kot platforme, kjer se ustvarjalnost združuje z znanjem in kjer lahko obiskovalci soustvarjajo, komunicirajo in delijo svoja mnenja.

Slovensko muzejsko društvo se obeleževanju mednarodnega muzejskega dneva vsako leto pridruži tudi s podelitvijo Valvasorjevih nagrad in priznanj. Letošnje bodo podelili v ponedeljek v ljubljanski Narodni galeriji. Foto: SOJ RTV SLO

Pri ohranjanju svojih primarnih nalog, zbiranju, skrbi za dediščino, komunikaciji, raziskovanju, postavljanju razstav, so muzeji preoblikovali svoje prakse dela z namenom, da bi se približali skupnostim. Danes postavljajo vprašanja ter iščejo inovativne načine reševanja sodobnih družbenih vprašanj in konfliktov, so dodali.

Odprtje tradicionalne panojske razstave

Državni muzeji Slovenije so praznik muzejev obeležili z odprtjem tradicionalne panojske razstave na muzejski ploščadi na Metelkovi. Z izbranimi podobami iz bogatih in raznolikih muzejskih zbirk se predstavlja trinajst slovenskih državnih muzejev.

Pred tem je bila v Slovenskem etnografskem muzeju novinarska konferenca vseh treh slovenskih muzejskih organizacij - Skupnosti muzejev Slovenije (SMS), Slovenskega muzejskega društva (SMD) in Slovenskega odbora Icom (Icom Slovenija). SMS je predstavila Poletno muzejsko noč, ki bo letos 15. junija, SMD podelitev Valvasorjevih nagrad za leto 2019 s knjižico prejemnikov, Icom Slovenija pa temo letošnjega mednarodnega muzejskega dneva. Posebna gostja je bila predsednica Mednarodnega muzejskega komiteja Icom.

40.000 muzejskih institucij v več kot 158 državah sveta

Mednarodni muzejski dan vsako leto združi okoli 40.000 muzejskih institucij v več kot 158 državah sveta. Slovenski muzeji in galerije na ta dan brezplačno odprejo vrata obiskovalcem ter pripravijo vrsto delavnic, javnih vodstev in drugih prireditev.

Slovensko muzejsko društvo se obeleževanju mednarodnega muzejskega dneva vsako leto pridruži tudi s podelitvijo Valvasorjevih nagrad in priznanj. Letošnje bodo podelili v ponedeljek v ljubljanski Narodni galeriji.

Narodni muzej Slovenije. Foto: BoBo

3,2 milijona muzejskih obiskovalcev v Sloveniji

Statistični urad Republike Slovenije (Surs) je ob mednarodnem muzejskem dnevu posredoval tudi nekaj številk. Kot so sporočili, so muzeji, ustanove z muzejskimi zbirkami in galerije v Sloveniji v letu 2017 pripravili 1486 razstav, od tega 284 stalnih in 1201 občasno. Na njih so našteli 3,2 milijona obiskovalcev, od tega je bilo 27 odstotkov tujcev.

S prodajo vstopnic so muzeji in galerije v letu 2017 iztržili približno pet milijonov evrov, obiskovalec pa je v povprečju za ogled razstave plačal 4,3 evra. Vendar, kot so zapisali, številnim obiskovalcem ni bilo treba plačati vstopnine, saj so po njihovih podatkih muzeji in galerije izdali tudi več kot 519.000 brezplačnih vstopnic ravno ob takih priložnostih kot sta mednarodni muzejski dan ali poletna muzejska noč.

V letu 2017 so v muzejih in galerijah pripravili skupaj več kot 39.400 izobraževalnih prireditev, ki se jih je udeležilo približno 912.500 oseb.