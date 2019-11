Policisti so opravili 80 hišnih preiskav, v teh pa zasegli okoli 10.000 arheoloških najdb v vrednosti več milijonov evrov. Aretirali so 23 ljudi.

Foto: EPA

Gre za operacijo Ahajci, ki jo je oddelek italijanskih karabinjerjev, specializiran za kulturno dediščino, sprožil leta 2017. V tej so sodelovali s policisti iz Francije, Nemčije, Srbije in Velike Britanije. Kot sporočajo iz Europola, ki je z Eurojustom pomagal pri koordinaciji med policijskimi enotami, so se v preiskavi osredotočili predvsem na boj proti plenjenju arheoloških najdišč v Kalabriji, kjer so še vedno številni antični ostanki.

Foto: EPA

Preiskava je pokazala, da so kriminalne združbe več let vodile dobro organizirane akcije nezakonitega izkopavanja antičnih ostankov in prekupčevanje z njimi, kar pomeni ogromno škodo za kulturno dediščino v Italiji.

Kriminalci z Juga Italije so imeli vezi z združbami v Dijonu v Franciji, v Münchnu, Londonu in srbskem mestu Vršac, od koder so koordinirali preprodajo.

V Italiji so začeli v okviru operacije preiskovati še 80 dodatnih ljudi, štirje od teh živijo v tujini.