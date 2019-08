Foto: Twitter/Musée de la Libération de Paris

Poleg odprtja novega muzeja so v francoski prestolnici konec tedna zaznamovali 75-letnico osvoboditve izpod nacistične Nemčije tudi z uprizoritvami vojnih dogodkov.

Tako kot 25. avgusta 1944

V okviru spominske slovesnosti so gasilci, oblečeni v uniforme iz leta 1940, z drugega nadstropja Eifflovega stolpa spustili francosko zastavo. Tako kot so z vrha spomenika 25. avgusta 1944 to naredili gasilci, medtem ko so bili obkoljeni z nemškimi četami.

Na desetine ljudi, odetih v oblačila iz tistega časa, je mahalo s francoskimi zastavami in na cesti spremljalo oklepna bojna vozila od južnega vhoda v Pariz, v katerega je pred 75 leti prodrla 2. francoska oklepna divizija.

Podzemni bunker Henrija Rola-Tanguyja. Foto: Twitter/Musée de la Libération de Paris

Muzej je umeščen v stavbo nad bunkerjem, ki ga je uporabljal vodja francoskega odporniškega gibanja Henri Rol-Tanguy. Bunker, ki ga je prav tako mogoče obiskati v okviru novega muzeja, združuje obstoječe zbirke, namenjene osvoboditvi Pariza, poveljniku 2. oklepne divizije Leclercu in vodji francoskega odpora Jeanu Moulinu, še poroča nemška tiskovna agencija DPA.