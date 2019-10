Ilustrirani rokopis iz 19. stoletja je dolg več kot 7 metrov. Doslej ni bil še nikoli javno razstavljen. Foto: British Library

Religija, ki ima danes več kot pol milijona vernikov

V Britanski knjižnici je na ogled razstava o budizmu, na kateri je zbranih okoli 120 predmetov, povezanih s to religijo: poslikane stenske obešanke, zvitki suter ter zapisi na posušenem lubju, palmovih listih in zlatih ploščah. Med eksponati je tudi barvito ilustriran burmanski rokopis iz 19. stoletja, na katerem so upodobljena mlada leta Bude. Razstava z naslovom Budizem sicer zaobjame dogajanje v 20 državah v obdobju 2000 let.

Na razstavi so med drugim na ogled svileni zvitki z zapisanimi budističnimi sutrami, stenske poslikave in različni zapisi na pozlačenih palmovih listih in drevesnem lubju. Večina predmetov je iz stalne zbirke Britanske knjižnice, ki jih sicer rotirajo v razstavni galeriji, a vseeno praviloma nimajo prostora, da bi jih jevno razstavili prav veliko. Med osrednjimi eksponati razstave je 7, 6 metrov dolg burmanski papirni zvitek, ki prikazuje zgodnja leta Bude.

Še en rokopis iz 19. stoletja, na katerem so upodobljene Budine prejšnje inkarnacije. Foto: British Library

Na razstavi, ki bo odprta do 23. februarja, je med "zvezdniškimi eksponati" treba omeniti še razkošno okrašeno Lotosovo sutro, zapisano z zlatimi in srebrnimi črkami, in kitajski ilustriran rokopis, imenovan Guanyin Sutra, ki datira v 9. oz. 10. stoletje, in kot eden redkih prikazuje žensko med porodom.

Po besedah kustosinje razstave Jane Igunma želijo predstaviti različne tradicije in prakse znotraj budizma ter njegov kulturni vpliv. Rada bi tudi, da bi ljudje o budizmu vedeli malce več: "To je nekaj, kar se zdi ljudem zelo oddaljeno. Ponavadi imajo pred očmi figuro Bude, ki sedi in meditira, a v resnici gre za veliko več kot samo to."

Razstava inkorporira tudi novodobni trendu čuječnosti - za obiskovalce, ki bi se radi temeljito pripravili na razstavo, vsako jutro navsezgodaj organizirajo uro meditacije. "Meditacija je prešla v mainstream," se zaveda Igunma. "Ni treba, da si budist ali celo veren - te prakse so dostopne vsem."

Zvitek Hyakumantō-darani je najstarejši ohranjeni primerek tiska na Japonskem (in eden najstarejših na svetu); datira v obdobje 764 - 770 n.š. Foto: British Library