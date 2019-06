Uradno odprtje celotnega kompleksa Ruske dače z urejeno okolico je predvideno v septembru. Foto: Spletna stran Ruske dače

Pri prenovi dače, v kateri bo mogoče tudi prenočiti ali v njej v izbrani družbi povečerjati, so po besedah lastnika Aleša Musarja skušali ostati zvesti podobi iz leta 1908.

Lastnik podjetja Ruska dača Aleš Musar je pred tremi leti hišo na dražbi kupil za 105.000 evrov in jo leto pozneje v sodelovanju s podjetjem Gnom, specializiranim za področje varovanja kulturne dediščine, ter pod budnim nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije začel temeljito obnavljati.

Hiša z dramatično zgodovino

Kot je povedal na današnji predstavitvi, je prvotno stavbo ob vznožju Rašice med letoma 1879 in 1882 zgradil domačin Blaž Černe. Kako je bila videti takrat, je po njegovih besedah težko reči, leta 1907 je bila nato močno prezidana, saj so Černetovi zaradi finančne stiske hišo prodali ljubljanskemu veletrgovcu Francu Petriču.

Pivovarski posrednik in posestnik jo je leta 1908 dogradil v slogu ruskih primestnih hiš za oddih, ki jih poznamo kot dače. A v njej je užival le kratek čas, saj so ga leta 1915 obtožili vohunjenja in ga ustrelili. Dača je nato zamenjala več lastnikov, nazadnje je bila do leta 2005 v lasti družine Bergant.

In zakaj si je Petrič, ki ga je na predstavitvi upodobil igralec Jernej Kuntner, zaželel ravno vilo v ruskem slogu? O tem lahko po Musarjevih besedah le ugibamo. "Po vsej verjetnosti je imel neko afiniteto do ruske kulture, morda je bila to le moda tistega časa, morda je želel izstopati."

Zunanjost hiše je danes v celoti prenovljena, v notranjosti pa je za ogled pripravljena in opremljena že polovica hiše. Foto: Arhiv Ruske dače

Časovni stroj v 1908

Zunanjost hiše je danes v celoti prenovljena, v notranjosti pa je za ogled pripravljena in opremljena že polovica hiše. "V vseh pogledih smo želeli slediti stanju iz leta 1908," je dejal Musar in dodal, da se danes kaže v barvah, v katerih je sijala pred prvo svetovno vojno.

Prenova je potekala skladno s konservatorskim načrtom. Vsak kos lesa so po Musarjevih besedah restavratorji vzeli v roke in skrbno ocenili, ali ga je mogoče obnoviti ali je treba izdelati repliko. Vsa fasadna obloga in konstrukcija balkonov je šla skozi restavratorsko delavnico. Okoli 70 odstotkov lesa je originalnega, le manjši del so morali zamenjati.

Obnovljeni so vsi vitraži, prav tako posebne notranje poslikave sten v posameznih sobah, obnovljen je lesen strop in vsi tlaki. V pritličju je ohranjen tudi štiribarvni brušeni teraco. Pri opremljanju so pazili na najmanjši detajl, vse je bilo skrbno izbrano, še stikala za luči segajo v čas med prelomom stoletja in prvo svetovno vojno.

Znani etnolog Janez Bogataj je pomagal pri rekonstrukciji jedilnika svečanega banketa. Foto: Arhiv Ruske dače

Duha premožnega meščanskega življenja niso ujeli le z izborom pohištva, ampak so sledili tudi nekdanjemu namenu dače. Med drugim bo ponudila različna kulinarična in kulturna doživetja, program potovanj, možnost najema kraljevske limuzine ter prenočitve. V pritličju je modri salon, nadstropje višje zelena soba in manjša knjižnica.

Večerjati kot Franc Jožef

Poleg možnosti najema bo Ruska dača organizirala svoje dogodke, kot je Cesarska večerja, za katero je s pomočjo Janeza Bogataja že obnovljen jedilnik svečanega banketa, ki so ga priredili 2. decembra 1908 v Ljubljani v čast 60-letnici vladanja cesarja Franca Jožefa.

Vodeni ogledi Ruske dače se bodo začeli v drugi polovici junija. V juliju bo odprt tudi letni vrt s kavarno. Uradno odprtje celotnega kompleksa Ruske dače z urejeno okolico je predvideno v septembru.