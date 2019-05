"Elegantno zasnovana stavba na celjskem Glavnem trgu bogati kulturne vsebine mestnega jedra ter uspešno ozavešča prebivalce in turiste o preteklosti Celja." Foto: Miran Kambič

Med letošnjimi prejemniki nagrade v kategoriji konservatorstva je tudi Paviljon za prezentacijo arheologije v Celju.

Bogati kulturne vsebine mestnega jedra

Kot je zapisala žirija, elegantno zasnovana stavba na celjskem Glavnem trgu bogati kulturne vsebine mestnega jedra ter uspešno ozavešča prebivalce in turiste o preteklosti Celja. "To je dober primer ohranjanja in predstavitve arheoloških ostalin in situ v urbanem kontekstu, kar je izziv, s katerim se pogosto srečujemo po vsej Evropi. Zasnova paviljona ‒ premišljena in nevsiljiva zgradba ‒ je skladno integrirana v obstoječi ulični niz in ohranja njegovo kontinuiteto," je še zapisala žirija.

Nagrado EU-ja za kulturno dediščino bosta prejela tudi dva izjemna dosežka s področja ohranjanja dediščine iz evropskih držav, ki nista članici programa EU-ja Ustvarjalne Evrope, in sicer iz Švice in Turčije.

149 prijav iz 34 evropskih držav

Neodvisne žirije, sestavljene iz strokovnjakov za kulturno dediščino iz vse Evrope, so pregledale skupaj 149 prijav, ki so jih vložile organizacije in posamezniki iz 34 evropskih držav, in izbrale zmagovalce.

Notranjost paviljona, zmagovalca nagrade EU-ja za kulturno dediščino EHA 2019. Foto: Miran Kambič

Skupno je bilo nagrajenih 25 prejemnikov nagrade iz 16 držav za izjemne dosežke na področjih konservatorstva, raziskav, predanega dela ter izobraževanja, usposabljanja in ozaveščanja. Zmagovalcem se bodo poklonili na slavnostni podelitvi nagrad za evropsko kulturno dediščino 29. oktobra v Parizu med kongresom evropske kulturne dediščine.

Sedem prejemnikov grand prixa

Na slavnostni podelitvi bo razglašenih tudi sedem prejemnikov grand prixa ‒ vsak od njih bo prejel 10.000 evrov ‒ ter prejemnik nagrade javnosti, ki bo izbran med letošnjimi zmagovalnimi projekti. Nagrajenci bodo svoje dosežke predstavili na Sejmu odličnosti 28. oktobra letos.

Med predanimi posamezniki in zglednimi pobudami s področja evropske kulturne dediščine, nagrajenimi v letu 2019, sta tenkočutna obnova Kapele svetega prta v Torinu, izjemen primer sakralne dediščine, ki je bila uničena v požaru leta 1997, zdaj pa je ponovno odprta za javnost, ter razvoj digitalnega arhiva Romov, ki predstavlja mednarodno dostopen prostor, skrbi za vidnost romskih kultur in zgodovin ter se odziva na stereotipe z nasprotno zgodovino, ki jo pripovedujejo Romi sami.

"Zasnova paviljona – premišljena in nevsiljiva zgradba – je skladno integrirana v obstoječi ulični niz in ohranja njegovo kontinuiteto." Foto: Miran Kambič

Nagrajeni sta tudi ena najstarejših nevladnih organizacij v Evropi s področja varstva dediščine, ki se že 175 let posveča varstvu dediščine na Norveškem, in program usposabljanja za razseljene specialiste za dediščino iz Sirije, ki ga vodi nemški inštitut v Carigradu in je močan zgled za države v Evropi in drugod.

Skupaj s policijo in konservatorji so se gasilci pogumno in vešče bojevali s plameni, ki so ponoči 15. aprila opustošili katedralo Notre Dame. Foto: Reuters

V čast pariškim gasilcem

Evropska komisija in Europa Nostra sta razglasili tudi posebno nagrado EU-ja za kulturno dediščino v čast pariškim gasilcem. Skupaj s policijo in konservatorji so se pogumno in vešče bojevali s plameni, ki so ponoči 15. aprila opustošili katedralo Notre Dame, in uspešno zaščitili osnovno konstrukcijo spomenika ter njegove neprecenljive artefakte pred popolnim uničenjem.

Kot je dejal evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mladino in šport Tibor Navracsics, je naša kulturna dediščina naš skupni vir, del naše preteklosti, na katerem lahko gradimo svojo prihodnost. Ima pomembno mesto v srcih ljudi in v njihovih vsakodnevnih življenjih ‒ in je bistvena za negovanje občutka pripadnosti. Lansko evropsko leto kulturne dediščine je poudarilo to pomembno vlogo. Zdaj je naša naloga, da skrbimo za promocijo kulturne dediščine v prihodnjih letih, je še dodal.