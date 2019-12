Ponudili so ji službo – skrb za televizijski arhiv.

Pri svojem delu je imenitno povezovala svoje strokovno znanje s področja zgodovine in umetnosti.

Kot je zapisala v svojih spominih – "…nikoli nisem obžalovala te odločitve, saj je bilo moje delo skoraj ljubezensko razmerje s stroko in dragocenimi gradivi, ki smo jih obdelovali in hranili."

Vztrajno si je prizadevala za dvig strokovne ravni.

Decembra 1957 se je prvič zares srečala s tem medijem, ob poskusnem programu na Gospodarskem razstavišču. Tu so se oblikovale prve reportaže z različnih področij, že zaresne oddaje, pokazali so se tudi zametki kasnejših uredništev. Po uvedbi rednega programa v oktobru 1958 je že nastalo prvo arhivsko gradivo: srajčke s teksti, scenariji, obrazci, prvi metri filmskega traku, fotografije – to je bila osnova, ob kateri je zastavila urejanje arhivskih zbirk. Izkušenj iz tega področja ni bilo, saj se takratna arhivska stroka s to zvrstjo ni ukvarjala; ostali jugoslovanski studii so arhive zasnovali, ko se je gradivo že nakopičilo, kinematografska podjetja pa so bila nekaj povsem drugega.

S pomočjo kolega Milana Kumarja, mojstra fotografije, dobrega poznavalca mnogih področij filmskega in TV področja je uredila prve knjige oddaj, fotografij, filmov, tekstovno zbirko in uvedla klasifikacijski sistem za razvrščanje gradiva, kot so ga poznale nekatere druge medijske hiše (Tanjug, Delo, BBC). Ta se je pokazal kot izjemno učinkovit tudi ob kasnejši uvedbi računalniških baz podatkov in je zelo uporaben še danes. Po letu 1960 so se začele številne spremembe, predvsem na tehničnem področju: črno-belemu filmu je sledil barvni, uvedba elektronike, eksperimentalni programi in 1989 že računalniški sistem arhiviranja.

Vztrajno si je prizadevala za dvig strokovne ravni, za izobraževanja in sodelovanja na različnih arhivskih konferencah v Sloveniji, pa v okviru takratne Jugoslovanske radiotelevizije, za vključitev v svetovno organizacijo TV arhivov FIAT/IFTA, kjer je tudi nekaj let sama sodelovala.

Pri svojem delu je imenitno povezovala svoje strokovno znanje s področja zgodovine in umetnosti, znala svetovati ustvarjalcem in predvsem sodelavcem, kolegom, ki so njeno delo nadaljevali. Tako je nastajala ta bogata zbirka avdiovizualnega, fotografskega in tekstovnega gradiva – televizijski arhiv, pričevalec domače in svetovne zgodovine polpreteklega obdobja. Katarina Udovič, zato je njen delež pri ustvarjanju neprecenljiv!