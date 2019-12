Egiptovske oblasti so v sredo potrdile to najnovejše arheološko odkritje iz starodavnega mesta Luksor, in sicer tri poslikane lesene sarkofage, ki jih krasijo hieroglifski napisi.

Eden izmed treh na novo odkritih sarkofagov. Foto: Egiptovsko ministrstvo za starine

"Sarkofagi datirajo v 18. dinastijo (med 1550 in 1295 pr. n. št.) in so v dobrem ohranjenem stanju," je povedal Mostafa Vaziri, vodja egiptovskega vrhovnega sveta za starine. "Na njih so barvni prizori in napisi," je Vazirijevo izjavo navedel lokalni časopis Luxor Times.

Do sarkofagov se je dokopala skupina francoskih arheologov na področju nekropole Asasif na zahodnem bregu Nila. Prejšnji mesec so egiptovske oblasti na praktično isti lokaciji v Luksorju sporočile novico o najdbi 30 lesenih sarkofagov, vendar so bili predmeti, odkriti oktobra, okoli 500 let mlajši od te najnovejše najdbe.

Že oktobra so našli 30 lesenih sarkofagov, vendar so ti okoli 500 let mlajši od pred kratkim odkrite trojice. Foto: EPA

Moški pokopan v najmanjšem sarkofagu

Po besedah egiptovskega uradnika Fathija Jasina prvi izmed treh na novo odkritih sarkofagov "pripada ženski, imenovani Ti Abo, in v dolžino meri 195 centimetrov ter ga pokrivajo barvni prizori in napis v hieroglifih".

"Drugi hieroglif pa pripada ženski z imenom Rau in v dolžino meri 190 centimetrov," je še dodal Jasin. Glede tretjega odkritega sarkofaga pa je dejal, da je manjši od prvih dveh, saj v dolžino meri okoli 180 centimetrov. Pokrit je z mavcem in – kot trdijo oblasti – nima nobenih napisov. Vendar pa spol človeka, ki je pokopan v njem, ni bil nemudoma jasen, poroča Deutsche Welle.

Prizadevanja za predramljenje turističnega sektorja

Egipt je v zadnjih mesecih objavil vrsto senzacionalnih odkritij, s katerimi očitno želi obuditi zamrli turistični sektor, ki so ga prizadeli že več let trajajoči nemiri v tej državi.