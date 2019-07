Krsto so iz njenega poslednjega počivališča v Dolini kraljev v Luksorju že preselili v Veliki egipčanski muzej, kjer bo postopek obnove trajal osem mesecev.Foto: EPA

Krsta je po navedbah egiptovskega ministra za antikvitete v zgodovini utrpela več poškodb - vključno z razpokami v zlati plasti. Obnova bo predvidoma trajala osem mesecev.

Priprave na odprtje novega muzeja

V začetku leta so konservatorji končali z desetletnim projektom restavracije faraonove grobnice, ki bo v sklopu Tutankamonove zbirke na ogled v novem egiptovskem muzeju, ki naj bi zaživel leta 2020, dva kilometra stran od piramid v Gizi.

Sveti gral arheologije

Tutankamon v resnici v širši zgodovini Starega Egipta ni bil pomemben vladar: njegova slava je vezana predvsem na grobnico, ki jo je leta 1922 v Dolini kraljev skoraj nedotaknjeno našel angleški egiptolog in raziskovalec Howard Carter. V njej je bilo veliko dragocenih predmetov, med drugim posod, stolov, nakita, orožja in oblek, na faraonovi mumiji pa so našli znamenito zlato masko.

Kratka vladavina in zgodnja smrt

Mladi Tutankamon je začel vladati že pri devetih letih. Kot vladar 18. dinastije je vladal med letoma 1333 in 1323 pred našim štetjem.

V preteklosti so o njegovi smrti - dočakal je le 18 let - nastajale številne hipoteze: da je umrl v nesreči z vozom, za posledicami neznane bolezni in, seveda, da je bil žrtev umora (tako so sklepali zaradi velike luknje na zatilju njegove lobanje.)

Ugotovitve zadnjih let pričajo o tem, da je trpel za kostno boleznijo, med drugim naj bi imel tudi kepasto nogo, njegova smrt pa naj bi bila posledica sopojavnosti kostne bolezni z malarijo.