Četverica obalnih mest se prijavlja pod imenom Piran-Pirano 4 Istria 2025 z željo po skupni promociji kulturnih dejavnosti kot enotne čezmejne destinacije kulturnega turizma evropske razsežnosti.

Za prijavo so se Piran in partnerska mesta odločila zaradi želje po skupni promociji kulturnih dejavnosti kot enotne čezmejne destinacije kulturnega turizma evropske razsežnosti. Prebivalci Istre namreč že desetletja gojijo odprtost do drugih kultur, zato si bodo podpisniki pisma o nameri prizadevali za skupno delovanje na področju kulture na podlagi štirih horizontalnih načel, in sicer multikulturnosti, vzgoje mladih in otrok, slovenske obale kot enovitega kulturnega prostora ter medinstitucionalnega trajnostno naravnanega kulturnega sodelovanja.

Piran za Istro

Po preučitvi možnosti skupne prijave so 22. junija tudi podpisali pismo o nameri, s čimer je namera o skupni kandidaturi za EPK postala uradna. Piran in partnerska mesta se bodo prijavila z imenom Piran-Pirano 4 Istria 2025, pri čemer številka 4 predstavlja štiri obalna mesta (Piran, Koper, Portorož in Ankaran), v angleščini pa lahko pomeni tudi "za". Celotno ime lahko tako v slovenščini preberemo kot Piran-Pirano za Istro 2025.

Ožjo delovno skupino za pripravo kandidature vodi zunanja strokovna sodelavka Martina Gamboz, poleg nje pa aktivno sodelujejo tudi drugi domači in tuji strokovnjaki. Ustanovili so še umetniški svet, v katerem sedi 15 vidnih predstavnikov kulture obalnih občin in širše Slovenije, ki so se že sestali na prvem sestanku. Sodelujoče občine se spogledujejo tudi z možnostjo, da bi k sodelovanju v projektu povabile čezmejne partnerje iz Italije in Hrvaške.

Poleg štirih istrskih občin so zanimanje za kandidaturo za EPK 2025 sicer izrazili še v Ljubljani, Kranju, Lendavi, na Ptuju in Novi Gorici skupaj z Gorico. Foto: Radio Koper

Zgodovinski trenutek za Istro

"Za Istro je naša kandidatura nedvomno zgodovinski trenutek, saj prvič združuje vse štiri obalne občine v skupen kulturni projekt evropske razsežnosti s poudarkom na gospodarski rasti," so v sporočilu za javnost povzeli besede vodje ožje delovne skupine Martine Gamboz. Piranski župan Đenio Zadković pa je poudaril, da naziv EPK prinaša novo raven življenjske kakovosti v povezavi s kulturo, gospodarstvom in turizmom.

"V EPK vložen evro generira vsaj štiri"

Pri kandidaturi za EPK je poleg pozitivnega razvoja mest, ki kandidirajo, nujno upoštevati tudi multiplikativne učinke na področju gospodarstva. Kot so zapisali na Občini Piran, študije izkazujejo, da povprečno en evro vloženih sredstev v projekt EPK generira vsaj štiri evre v gospodarstvu.