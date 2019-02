Sporazum z ameriško organizacijo Copyright Clearance Center (CCC) je pomemben za Slovenijo. Foto: EPA

Slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja (SAZOR) na podlagi dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino kolektivno upravlja pravice reproduciranja za književna, znanstvena in publicistična dela.

Zbiranje avtorskega nadomestila

Delo SAZOR-ja v praksi pomeni, da za razmnoževanje del v okviru zasebnega in drugega lastnega reproduciranja ter za fotokopiranje v šolah zbirajo avtorsko nadomestilo, ki ga zatem delijo imetnikom avtorskih pravic, avtorjem in založbam.

Sporazum z organizacijo Copyright Clearance Center (CCC) v okviru izmenjave repertoarja določa obseg in časovno dinamiko izmenjave, obenem pa ureja medsebojna razmerja med organizacijama. Gre za prvi sporazum med državama na področju kolektivnega upravljanja avtorskih pravic za književna dela.

Pomemben kulturni in gospodarski mejnik

Glede na to, da je ameriška organizacija CCC največja organizacija za pravice reprodukcije na svetu, je to za Slovenijo pomemben kulturni in gospodarski mejnik. Tudi zato, ker je ameriški repertoar v globalnem svetu ključnega pomena in slovenskim uporabnikom ‒ izobraževalnemu sistemu, gospodarstvu, farmaciji, zdravstvu itd. ‒ omogoča dostop do najširše književne in znanstvene baze na svetu.

Kot je sporočilo Slovensko veleposlaništvo v Washingtonu, so dvostranski sporazum podpisali v ponedeljek v New Yorku.