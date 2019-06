Umrl je novinar, pisec in filmski kritik Max Modic

Bil je dolgoletni sodelavec Mladine

Ljubljana - MMC RTV SLO

Max Modic (1964‒2019). Foto: BoBo

V starosti 55 let je večletno bitko z rakom izgubil novinar, filmski kritik, pisec, poznavalec stripov, producent in režiser pornofilmov Max Modic, so danes zapisali na spletni strani Mladine.