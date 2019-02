Po romantičnih omnibusih iz Pariza, New Yorka in Ria de Janeira režiserji ljubezen tokrat izpovedujejo nemški prestolnici Berlinu. Foto: Kolosej

Aj Vejvej, verjetno v tujini najslavnejši kitajski umetnik in disident, je režiral enega od delov omnibusa Berlin, ljubezen moja, najnovejšega filma iz franšize Zaljubljenih mest (Cities in Love). Vendar so njegov del iz končne različice filma odstranili.

Deset zgodb o ljubezni do nemške prestolnice

Ljubezensko odo Berlinu sestavlja deset romantičnih zgodb, v katerih med drugim nastopajo zvezdnice in zvezdniki Keira Knightley, Helen Mirren, Luke Wilson, Jim Sturgess in Mickey Rourke, režiserji posameznih izsekov pa so Dianna Agron, Peter Chelsom, Fernando Eimbcke, Justin Franklin, Dennis Gansel, Dani Levy, Daniel Lwowski, Josef Rusnak, Til Schweiger, Massy Tadjedin in Gabriela Tscherniak. Dvanajsti režiser je bil kitajski disidentski umetnik Aj Vejvej, ki pa so ga iz končne različice izrezali zaradi skrbi, da je kot umetnik postal politično tveganje, poroča Deutsche Welle (DW).

"Razlog, ki smo ga dobili za odstranitev moje epizode, je bil moj politični status, ki naj bi produkcijski ekipi otežil pridobivanje nadaljnjega financiranja," je za DW povedal Aj. Dodal je, da je bil njegov izsek izbrisan šele po tem, ko je bil film že predvajan.

Aj je povedal tudi, da so na mednarodnem filmskem festivalu Berlinale namignili, da je prav njegovo sodelovanje v filmu producentom otežilo prijavo na festival. "Producenti so mi povedali, da so film prijavili na Berlinale, kjer so jim rekli, da film ne bo nikoli sprejet v program, če bo v njem Aj Vejvej." Pri festivalu so takšen namig zanikali.

Producent: Nismo imeli izbire

Claus Clausen, eden izmed producentov filma, je Ajevo izjavo, vključno z obtožbo proti filmskemu festivalu, potrdil. Dodal je, da niso imeli izbire: prizore z Vejvejem so morali izbrisati, čeprav je bil sam povsem navdušen nad njegovim prispevkom k filmu. "Morali smo se odločiti. Želeli smo vključiti Ajev segment. Obupno smo si tega želeli, a nismo mogli."

Aj je glasen kritik kitajske vlade, v domovini je bil leta 2011 aretiran zaradi kritike vladajoče garniture in štiri leta preživel v hišnem zaporu, dokler mu niso julija 2015 le dopustili odhoda iz države. Takoj zatem se je preselil v Berlin.

Film Berlin, ljubezen moja je v slovenskih kinih na ogled od 14. februarja. Foto: Kolosej

Režija iz hišnega zapora

Njegov segment je bil od vseh iz filma posnet prvi. Zrežiral ga je leta 2015 prek videoklicev skozi aplikacijo FaceTime, medtem ko je bil še vedno v hišnem priporu na Kitajskem. Prav njegovo sodelovanje v filmu je pomagalo zagnati projekt in spodbudilo k sodelovanju še druge režiserje, je povedal Clausen.

Berlinale obtožbe zanika

Prestavniki berlinskega filmskega festivala so za DW poudarili, da filmov, ki niso bili izbrani, ne komentirajo: "Lahko potrdimo le to, da sodelovanje Aj Vejveja nikoli ne bi moglo biti merilo za uvrstitev filma v program."

Berlin, ljubezen moja naj ne bi bil edini film, ki je podlegel očitnemu vplivu Kitajske. Pred kratkim je eden izmed vodilnih kitajskih režiserjev Džang Jimou svoj film Ena sekunda, umeščen v čas kulturne revolucije, umaknil iz izbora za zlatega medveda. Številni verjamejo, da sta v njegovi potezi jasno razvidna cenzura in nadzor Kitajske.

Pred Berlinom so bili Pariz, New York in Rio

Romantično dramo, ki antologijsko opeva mesto ljubezni, je leta 2006 zasnoval Emmanuel Benbihy. Režiserji so po njegovi ideji ljubezen že izpovedali prek filmov Pariz, ljubezen moja (2006), New York, ljubezen moja (2008) in Rio, ljubezen moja (2014). Trenutno je v nastajanju še šanghajska različica filma.

Film Berlin, ljubezen moja je v slovenskih kinematografih na ogled od 14. februarja.