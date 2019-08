Njegove filmske plakate bo dala v petek na dražbo avkcijska hiša Ewbanks v grofiji Surrey. Eden od njih je tudi plakat za film The Rocky Horror Picture Show. Foto: IMDb

Dugganova žena Helen je za publikacijo Guardian obudila spomin na njuno prvo srečanje z leta 1980 in kako je videla zid njegove sobe prekrit s filmskimi plakati. Bil je napoved tega, kar je sledilo. "Poročena sva bila 35 let. Njegova strast do filmov ni v tem času popustila niti za trenutek," je povedala o pred dvema letoma preminulem filmofilu.

Foto: IMDb

"Bil je zelo družaben in simpatičen, osebje v kinematografih po vsem Londonu ga je zelo dobro poznalo," je še opisala.

Prodajali bodo 2000 plakatov iz zbirke

Njegove filmske plakate bo dala v petek na dražbo avkcijska hiša Ewbanks v grofiji Surrey. Za njegovo zbirko, ki obsega 2000 plakatov, bi lahko iztržili okoli 100.000 funtov.



Leta 1954 rojeni Duggan je v kino zahajal od 16 leta dalje. Ob četrtkih, ko se je zamenjal filmski spored, je dom zapustil že ob 10. uri in se vrnil šele okoli ponoči, vmes si je ogledal tri ali štiri filme. Osebju kinematografov v britanski prestolnici se je tako priljubil, da so pričeli zanj shranjevati plakate filmov, ki so bili umaknjeni s sporeda.



Kino Paradiž in Dober, grd, hudoben

Med njegovimi najljubšimi filmi sta bila bila špageti western Dober, grd, hudoben s Clintom Eastwoodom in film Kino Paradiž režiserja Giuseppeja Tornatoreja.



Med plakati, ki jih bodo ponudili na dražbi v prvem paketu, sta tudi rariteti - plakata za film Vojna zvezd iz leta 1977. Na prvem je mogoče videti generična lika Luke Skywalkerja in princese Leie, ki pa nista prav nič podobna igralcema iz filma. Studio si je namreč pozneje premislil in nastal je nov plakat, na katerem je mogoče videti igralce Marka Hamilla, Carrie Fisher, Harrisona Forda, Aleca Guinnessa in Petra Cushinga. Ker je nastal pred podelitvijo oskarjev, na njem ni omenjeno, da je film pobral kar sedem zlatih kipcev. Plakata sta ocenjena med 1000 in 1500 funtov za vsakega.