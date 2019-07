"Miriam Leone je karakterna igralka, hkrati pa lepa in senzualna, popolna Eva Kant." Foto: EPA

Režiserja pravita, da sta ponosna na to, da bo jedro igralske zasedbe filma v celoti italijansko. Na straneh allaboutitaly pišejo, da režijski dvojec strip opisuje kot mit kolektivne domišljije. Zadnje kadre filma bodo posneli jeseni v Trstu, so še zapisali.

V preobleki protagonista Diabolika bo nastopil Luca Marinelli, osupljiva Eva Kant bo Miriam Leone, inšpektor Ginko pa Valerio Mastandrea.

"Luca Marinelli je eden od najbolj vsestranskih italijanskih igralcev." Foto: EPA

Brata Manetti sta bila pri izbiri igralcev pozorna na njihovo podobnost z liki iz znanega stripa, prav tako pa sta želela dobre igralce, ki znajo na pravi način posredovati čustva.

"Luca Marinelli je eden od najbolj vsestranskih italijanskih igralcev, ki je sposoben na veliko platno preliti Diabolikova šarm in hladnost, ne da bi mu odvzel človečnost, Miriam Leone je karakterna igralka, hkrati pa lepa in senzualna, popolna Eva Kant, Valerio Mastandrea pa je tako sočuten, da bo za zmagovalca naredil tudi Ginka, antagonista, ki se ti priljubi," njune besede povzema italijanska tiskovna agencija Ansa.

Prvič ga je na film prenesel režiser Mario Bava

Strip Diabolik sta leta 1962 ustvarili sestri Angela in Luciana Giussani. Velja za eno najpopularnejših italijanskih stripovskih serij, do danes pa je izšlo 869 delov njegovih dogodivščin. Črno-beli strip je bil preveden v več jezikov, prvič ga je na film leta 1968 prenesel režiser Mario Bava, dočakal pa je tudi animirano serijo. Od nastanka so po svetu prodali več kot 150 milijonov izvodov tega stripa.