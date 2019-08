Hilary Duff (1987) je ameriška igralka, pevka, tekstopiska in avtorica. V zadnjih letih je nastopala v TV-seriji Younger. Foto: Reuters

V zadnjem času se ameriške TV-mreže lotevajo oživitve vrste uspešnih TV-serij, med njimi so Midve z mamo, Will in Grace, Veronica Mars, Polna hiša in Beverly Hills 90210. Valu TV-oživitev se bo kmalu pridružila še serija, ki je leta 2002 in 2003 dobila nagrado nickelodeon za najljubšo serijo otrok.

Na bienalnem dogodku D23 Expo, ki je namenjen srečanju oboževalcev Disneyja, so najavili, da bodo začeli znova ustvarjati TV-serijo o Lizzie McGuire, ki si jo bo mogoče ogledati na mreži Disney+. Hilary Duff ostaja osrednja igralka, prav tako se je ekipi pridružila avtorica izvirne nadaljevanke in istoimenskega filma, Terri Minsky. V novih epizodah bo Lizzie kot 30-letnica krmarila po svojem odraslem življenju v New Yorku.

"Super je biti doma," je ob najavi novice v kalifornijskem Anaheimu dejala Hilary Duff. "Dobra novica je, da je Lizzie odrasla, tako kot jaz in vsi, ki smo imeli radi Lizzie in z njo odraščali," je še dodala.

Živi v Brooklynu in se pripravlja na praznovanje 30. rojstnega dne

Starejša je, modrejša je, ima veliko večji proračun za čevlje, kar je zelo razburljivo. Ima svojo sanjsko službo. Trenutno ima odlično življenje," je razkrila več podrobnosti. Povedala je tudi, da Lizzie dela kot vajenka pri newyorškem dekoratorju, živi v Brooklynu in se pripravlja na praznovanje 30. rojstnega dne. Njen fant pa je lastnik restavracije v predelu SoHo.

Oboževalce je na D23 Expo po poročanju publikacije Entertainment Weekly še posebno vznemirila novica, da se z Lizzie vrača tudi njen animirani alter ego. "Še vedno se ukvarja s tisto 13-letno animirano Lizzie, ki v odrasli Lizziejini glavi nenehno brbota," je napovedala igralka in pojasnila, da bo ravno ta alter ego polje konflikta, saj se bo Lizzie morala spopasti s sabo.

Novico je Hilary Duff objavila še na svojem računu na Instagramu, in sicer s kolažem videoposnetkov iz serije in filma Lizzie McQuire, ki si ga lahko ogledate v pripetem posnetku.