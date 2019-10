Temačna drama o Jokerjevi genezi v režiji Todda Phillipsa je na dobri poti, da preseže zaslužek 700 milijonov dolarjev v svetovnem merilu - a na neki točki je grozilo, da filma sploh ne bodo posneli. Jared Leto se je zaradi projekta čutil tako ogroženega, zdaj poroča The Hollywood Reporter, da je skušal preprečiti njegovo realizacijo.

Trenutno se zdi, da je Letova različica lika Jokerja dejansko - odpisana. Pojavil se ne bo niti v Birds of Prey niti v naslednjem Odredu odpisanih. Foto: Blitz Film

Neimenovani viri, "ki poznajo Letovo vedenje", za omenjeno revijo poročajo, da se je igralec, ko je izvedel za načrtovani film Joker, pritožil agenciji CAA, ki zastopa tako njega kot tudi Todda Phillipsa. Šel naj bi tudi še korak dlje: svojega glasbenega menedžerja Irvinga Azoffa je prosil, naj posreduje pri vodstvu starševskega podjetja studia Warner, ki bi lahko preprečili snemanje Phillipsovega filma.

Letov predstavnik in Irving Azoff te informacije nista hotela komentirati, je pa vredno omembe, da je bilo njuno poklicno sodelovanje medtem že prekinjeno.

47-letni Jared Leto, ki je Jokerja kot poblaznelega kriminalca igral v filmu o (anti)superjunakih Odred odpisanih (2016), je bil prepričan, da ga je studio Warner vlekel za nos s praznimi obljubami samostojnega filma o Jokerju - na koncu pa so se premislili in Toddu Phillipsu zaupali režijo "alternativne" zgodbe o tem, kako je posameznik z duševno motnjo postal superzlikovec, ki ga poznamo iz filmov. Ironija je v tem, da so pri Warnerju Jokerja zastavili kot majhen film, saj jih je skrbel temačen ton scenarija - bojda so mu odobrili tako nizek proračun, ker naj bi nekateri od vodilnih pri podjetju upali, da bo zaradi nizke številke režiser od vsega skupaj odstopil. (Studio Warner za THR teme ni želel komentirati.)

Se lahko grozno obnašaš in temu rečeš "metodološka igra"?

Vsi se še spomnimo, da je Jared Leto vložil ogromno truda v svojo interpretacijo potetoviranega, zelenolasega manijaka iz stripov DC Comics. Na vlogo se je menda metodološko pripravljal več mesecev, mediji pa so bili polni poročil o tem, da je svoje soigralce teroriziral s pošiljanem "daril", kot je na primer živa podgana (za Margot Robbie), naboji za strelno orožje (za Willa Smitha) in celo celega mrtvega prašiča (za celo igralsko zasedbo, med vajami.)

Zgoraj omenjeni vir zdaj razkriva, da studio nad tem pristopom ni bil ravno navdušen. Sklepati se da tudi, da režiser David Ayer ni bil zadovoljen s končnim rezultatom vsega tega Letovega vživljanja - v končni različici filma je bil Joker na platnu vsega skupaj deset minut. Med promocijo filma je Leto, o katerem se je prej pisalo kot o enem od glavnih igralcev, celo komentiral, da je bilo izrezanih ogromno njegovih prizorov. "V njegovo obrambo: Odred odpisanih nikoli ni bil mišljen kot Jokerjev film. Letov poskus, da bi si sam 'ustvaril' večje mesto v njem, se je pač ponesrečil," je za THR komentiral eden od sodelujočih pri filmu.

V Jokerju Todda phillipsa je naslovni junak, ki ga igra Joaquin phoenix, večji del filma "samo" deprimirani Arthur Fleck, izvajalec priložnostnih del, kot je deljenje letakov ali držanje trgovinskega izveska v klovnovski opravi. Njegov zdrs v morilsko blaznost je postopen in dovršen šele proti koncu filma. Foto: IMDb

Požgani mostovi, prekinjena sodelovanja

Letov odnos s studiem Warner očitno kljub vsemu ni nepopravljivo nakrhan: trenutno prav pod njihovim okriljem snema film Little Things v režiji Johna Leeja Hancocka; v njem nastopata tudi Rami Malek in Denzel Washington. Je pa razburjanje nad Phillipsovim Jokerjem razdrlo poslovni odnos med letom in agencijo CAA. Igralec je bil bojda prepričan, da bi ga moral njegov agent veliko prej obvestiti o Phillipsovem filmu in se ostreje boriti za prevlado prejšnje različice Jokerja. Viri navajajo, da je Leto od svojih agentov zahteval, naj rivalski projekt preprečijo, češ da sam kot oskarjevec ni obravnavan z zadostnim spoštovanjem.

Letos poleti je Leto agencijo CAA zamenjal za konkurenčno WME. Vir iz njegovih krogov je potrdil, da je zvezdnik že nekaj časa razmišljal o menjavi in da film Joker z vsem skupaj nima nobene zveze.

Od tetoviranega čela se bo treba posloviti

Trenutno se zdi, da je Letova različica lika Jokerja dejansko - odpisana. Zgovoren je že podatek, da se ne bo pojavil v prihajajočem spektaklu Birds of Prey, spin-offu, ki je posvečen samo Jokerjevi nekdanji partnerici Harley Quinn (Margot Robbie). Za prizore, v katerih je Joker viden (le od daleč), so menda najeli dvojnika. Leta 2021 v kina prihaja tudi nov Odred odpisanih, ki ga režira James Gunn - meda gre bolj za nov začetek kot nadaljevanje, in Leta v njem ne bo.