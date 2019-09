Protagonistko Ano Jovanović (Judita Franković Brdar) spoznamo v trenutku, ko med vse pogostejšimi popadki pride v porodnišnico, kjer pa kmalu ugotovi, da uradno sploh ne obstaja. Foto: Slovenski filmski center

Novico o nominaciji je na svojem računu na Twitterju sporočil avtor filma. Letošnji festival, ki je 27. po vrsti, se začenja danes, trajal pa bo do 29. septembra.

V peterki nominiranih scenarijev

Za najboljši scenarij se potegujejo še štirje filmi, piše na uradni spletni strani festivala, kjer lahko izvemo tudi, da bodo nagradili še najboljši mednarodni celovečerec, najboljši britanski film, najboljši dokumentarec, najboljši kratki film in najboljši glasbeni video.

Izbrisana bo na sporedu jutri. V celovečercu sledimo zgodbi samske mame Ane, ki v porodnišnici ugotovi, da je ni v računalniških sistemih, da uradno ne obstajata ne ona ne njen novorojenček. Je zgodba o tem, kaj se je dogajalo Slovencem, rojenim na napačnem koncu razpadle države, ki so jim v 90. letih preteklega stoletja na upravnih enotah luknjali osebno izkaznico, so vsebino filma povzeli na Slovenskem filmskem centru (SFC).

Mazzini z igralko Judito Franković Brdar po premieri na Festivalu slovenskega filma. Foto: MMC RTV SLO

"To je film o dobrih ljudeh. Vsi ti v teh uradih in nasploh vsi hočejo pomagati. Vsak bi nekako pomagal, ampak … 'Joj, ne da se. Zakon nam prepoveduje. Ne moremo.' Kdor koli je kadar koli v življenju šel kaj urejat po uradih, točno pozna ta občutek. Sistem te odreže brez pravega razloga in ti povzroči hudo trpljenje," je za Televizijo Slovenija letos februarja pred projekcijo v Cankarjevem domu povedal avtor.

Štiri vesne, tudi za najboljšo glavno žensko vlogo

Protagonistko filma igra hrvaška igralka Judita Franković Brdar. Na 21. Festivalu slovenskega filma je dobila vesno za najboljšo glavno žensko vlogo, film je bil nagrajen še z vesnami za najboljšo izvirno glasbo (Jura Ferina, Pavao Miholjević, Vladimir Godar), za najboljšo scenografijo (Matjaž Pavlovec) in najboljšo kostumografijo (Sanja Džeba).

Film je mednarodno premiero doživel lani v tekmovalnem programu mednarodnega filmskega festivala Black Nights v Talinu, na spored ga je uvrstila tudi televizijska mreža HBO.

Festival Raindance poteka od leta 1992

Filmski festival Raindance je namenjen pospeševanju in promociji neodvisnega filma po vsem svetu. Ustanovljen je bil leta 1992, ponuja tudi tečaje filmskega usposabljanja in visokošolsko izobraževanje. Revija Variety je festival označila kot "enega od 50 nepogrešljivih filmskih festivalov na svetu".