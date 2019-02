Fukunaga (1977) je najbolj znan po režiji prve sezone serije Pravi detektiv, ki je na male zaslone prišla v letu 2014 in za katero si je prislužil emmyja, in po režiji vojnega filma v Netflixovi produkciji Beasts of No Nation (2015). Foto: Reuters

Tako je, kot kaže, prihod novega filma o tajnem agentu, velikem ljubitelju lepih žensk, hitre vožnje in martinija v kinematografe znova prestavljen.

Premiero so prestavili že nekajkrat

Če bo ostalo pri tem datumu, se bo agent 007 prihodnje leto v kinematografe vrnil tik pred veliko nočjo. Začetek predvajanja 25. Bondovega filma je bil sicer že večkrat prestavljen.

V filmu bo Jamesa Bonda, vohuna v službi njenega visočanstva, britanske kraljice, znova zaigral britanski zvezdnik Daniel Craig. Foto: EPA

Sprva je bil v Veliki Britaniji načrtovan konec oktobra 2019, nazadnje pa je bil prestavljen na 14. februar 2020.

Vlogo agenta 007 je sicer že petič in najverjetneje tudi zadnjič prevzel britanski igralec Daniel Craig. Predtem so se kot mogoči tajni agenti 007 pojavljali igralska imena Idris Elba, Tom Hardy, Tom Hiddleston, Henry Cavill in drugi.

Vloga prvega Bonda je sicer pripadla Seanu Conneryju, ki se je še petkrat prelevil v agenta njenega veličanstva. V Bondove čevlje so za njim stopili še Roger Moore, George Lazenby, Timothy Dalton in Pierce Brosnan.

Prvi ameriški režiser Fukunaga

Režijo pa je po tem, ko se je avgusta lani zaradi "kreativnih razlik" iz ekipe umaknil britanski režiser Danny Boyle, prevzel Cary Joji Fukunaga. S tem je postal prvi Američan, ki režira film o Bondu, skrivnem agentu s šifro 007 in z martinijem v roki.

Fukunaga je najbolj znan po režiji prve sezone serije Pravi detektiv, ki je na male zaslone prišla v letu 2014 in za katero si je prislužil emmyja, in po režiji vojnega filma v Netflixovi produkciji Beasts of No Nation (2015). Pred kratkim je za Netflix zrežiral več epizod TV-serije Maniac, v kateri igrata Emma Stone in Jonah Hill.

Zadnja dva filma priljubljene akcijske franšize, Skyfall (2012) in Spectre (2015), pa je posnel režiser Sam Mendes, ki še enega filma o Bondu ni želel prevzeti.

Bond, vzniknil leta 1952 v romanu Iana Fleminga

Jamesa Bonda je sicer ustvaril britanski pisatelj Ian Fleming, skozi serijo knjig o agentu britanske obveščevalne službe MI-5, prvi del je izšel leta 1953, pod naslovom Casino Royale.