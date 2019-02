Eden od trenutkov, ki so preplavili družabna omrežja. Britanska igralka Olivia Colman se je v zahvalnem govoru zahvalila tudi Lady Gaga in izzvala obilo smeha. Foto: Reuters

Potem ko si je lansko podelitev v povprečju ogledalo "komaj" 26,5 milijona gledalcev, kar je bilo najmanj v zgodovini in občutno manj kot leta 2017, ko je slovesnost spremljalo 32,9 milijona gledalcev, so letošnje številke spodbudnejše.

Končni podatki še niso znani

Televizijska mreža ABC, ki je pravice za prenos zakupila do leta 2028, si lahko oddahne: Deadline navaja delne podatke, da si je 3 ure in 20 minut dolgo prireditev ogledalo 14,3 odstotka gledalcev več kot lani. Podatki Nielsna, ki sicer ne vsebujejo podatkov o gledanosti podelitve oskarjev prek digitalnih platform in mobilnikov, kažejo na 6-odstotno povišanje števila gledalcev, ABC bo dokončne številke objavil še danes.

Praznik filma, kot označujemo podelitev oskarjev, so sicer že leta eden od najbolj gledanih nešportnih dogodkov v ZDA. Na prvem mestu najbolj gledane vsebin, daleč pred vsemi, je finale Superbowla. Letos si ga je ogledalo 98,2 milijona gledalcev, kar je sicer pet odstotkov manj kot lani in najmanj po letu 2009.