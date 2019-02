Filmska kritičarka Ana Jurc se bo ob 11. uri s filmskima kritikoma in poznavalcema Igorjem Harbom in Andrejem Gustinčičem pogovarjala o letošnjih oskarjih. Foto: MMC RTV SLO

Letošnje pričakovanje oskarjev je bilo v znamenju kaosa: po tridesetih letih razglasitve s šalami in dovtipi ni spremljal osrednji voditelj, pojavila se je ideja o novi kategoriji ‒ popularnega filma, ki so jo nato prestavili na naslednje leto.

Pogovor je zato voditeljica Ana Jurc uvedla z oceno podelitve nagrad Ameriške akademije filmskih umetnosti in znanosti. Zanimalo jo je, kako sta sogovornika doživela "manjkajoči" uvodnega nagovora in odsotnost šaljivega povezovalca.

Za Andreja Gustinčiča je voditelj vedno dajal ton in ustvaril vzdušje na podelitvi, a se mu letos zdelo bolj improvizirano, morda celo malo bolj živahno. Igor Harb pa je v odličnih in zabavnih podeljevalkah Maya Rudolph, Tina Fey in Amy Poehler našel morebitne voditeljice za prihodnje leto. Pohvalil je tudi podeljevalca Trevorja Noaha, ki je ujel "izvrsten ton."

Igor Harb pa je v odličnih in zabavnih podeljevalkah Maya Rudolph, Tina Fey in Amy Poehler našel morebitne voditeljice za prihodnje leto. Foto: MMC RTV SLO

Zmaga Zelene knjige: izjemno tipičen oskarjevski film

Če za presenečenja ni poskrbel scenarij prireditve, pa so vsaj za en velik šok poskrbeli člani Akademije. Mnogi so veliko zmago napovedovali Netflixovi črno-beli drami Roma, a se je obrnilo drugače. Ano Jurc je zanimalo, ali bi lahko že od začetka vedeli, da bo film zelena knjiga domov odnesel zlati kipec za najboljši film, saj gre "v resnici za izjemno tipičen oskarjevski film s spravljivim sporočilom, liberalnim v nekem splošnem, ohlapnem smislu."

Morda, se je strinjal Gustinčič, "Zelena knjiga vzame politično vprašanje in ga razreši na oseben način, kar je klasična hollywoodska tolažba." Nagrade ni dobil film, ki bi bil mnogim najboljši, je pa bil sprejemljiv, je še dodal. So pa na ta način v Hollywoodu tudi pokazali svoj odpor do Netflixa, so ugotavljali vsi trije, ob čimer je Harb poudaril, da bi veljalo v Netflixu razmisliti o drugačni distribuciji in spustiti filme v kino ali vsaj na večje število festivalov. Netflix in prihodnost filma

Obenem je opozoril, da je bilo med podelitvijo mogoče videti reklamo za enega naslednjih filmov z Netflixa, kar že nakazuje, da načrtujejo nadaljevati svojo bitko za oskarje prihodnje leto.

Pokomentirali so tudi lik Tonyja Gofle, ki ga igra Viggo Mortensen v filmu Zelena knjiga. Harb je opozoril, da bi si film zaslužil več priznanja glede tega, kako prikazuje hrano in hranjenje. "Če bi imeli oskarja za hrano, bi se tja gotovo uvrstil."

Žena: Majhen programski film

Med igralskimi oskarji je bilo eno ogromno presenečenje, oskarja za glavno žensko vlogo, ki ga ni dobila Glenn Close za dramo Žena, temveč Olivia Colman za vlogo v filmu Najljubša. "Mislim, da smo bili vsi prepričani, da bo renomirana igralka s sedmimi nominacijami, tokrat nagrado vendarle dobila, čeprav je šlo za majhen film brez oskarjevske kampanje," je povedala Ana Jurc. Ob tem je Gustinčič spomnil, da mnoge največje igralke, med njimi Greta Garbo, Barbara Stanwyck in Gena Rowlands niso nikoli dobile oskarja. "Žena je izrazito programski, #metoo film, majhen film," kar ni oskarjevsko. V tem vidi problem tudi Harb, "film je premajhen film, da bi ga dovolj ljudi videlo. Can you ever forgive me? ima isti problem."

"Zelena knjiga vzame politično vprašanje in ga razreši na oseben način, kar je klasična hollywoodska tolažba." Foto: MMC RTV SLO

Največ oskarjev je Akademija prisodila filmu Bohemian Rhapsody. Voditeljica je izpostavila odpornost filma na kritike, ki letijo na vprašljivo zvestobo biografskim dejstvom življenja Freddieja Mercuryja, kočljivo obravnavo njegove homoseksualnosti in ne nazadnje na režiserja Bryana Singerja. Gustinčič njegovo priljubljenost pripisuje temu, da se vedno pojavi kakšen film, ki predstavlja odpor do kritike. "Reklamiran je kot naš, glas ljudstva." Rami Malek je bil najpogosteje napovedana zmaga – in napovedi so se nato uresničile. Harbu se zdi Malek sicer

"prepričljiv, nimaš občutka, da se pretvarja, a je v TV-seriji Mr Robot veliko boljši."

Krutost, perverzija, provokacija

Najljubša je bila poleg Rome film z največ nominacijami. Na koncu je dobila eno samo nagrado. Za Ano Jurc je to "izjemno subverziven film, ne izogiba se krutosti, perverziji, provokaciji. To je komedija z neverjetno ostrimi bodicami, preveč vulgaren in odbit za areno, kakršna so oskarji."

Gustinčič oskarjevski neuspeh pripisuje temu, da so na koncu filma vse tri junakinje nesrečne, da so ženske, ki intrigirajo in se tepejo. "Ta film je preveč grd za oskarja, čuti se nekaj neprijetnega. V njem so moški sekundarni, dekorativni. Roma se ukvarja z močnimi ženskami, ki so plememite in vztrajajo. V Najljubši pa ženska moč skače s platna in ni vedno prijetna." Lanthimos je zanj najbližje temu, kar imamo danes Stanleyu Kubricku. Tudi Kubrick pa nikdar ni dobil oskarja.

Najboljša režija - moška kategorija

V MMCanalizi so se dotaknili tudi filmov, ki niso bili nominirani, a bi si to vsekakor zaslužili. Predvsem je Akademija ponovno preskočila ženske režiserke, posebno Debro Granik z Ne puščaj sledi in Lynne Ramsay z Nikoli zares tukaj. "To so bili premajhni filmi, težko jih je bilo promovirati, kolikor bi si zaslužili," je povedal Harb. Strinjali so se, da je ženskam še vedno težko priti v kategorijo najboljše režije.

Marvelov spektakel Črni panter je odšel domov s tremi nagradami, ob čimer Ana Jurc vidi kulturni moment, ki je za sabo povlekel gibanje. "Prišlo je do premika, ni le dobra zgodba in igra, a tudi produkcija, izgled, tempo, montaža. Posebni učinki so stoodstotno delovali. Presegel je žanr in pritegnil občinstvo, ki ne gledajo stripovskih filmov," je njeno misel nadaljeval Harb.

Strinjali so se, da je ženskam še vedno težko priti v kategorijo najboljše režije. Foto: MMC RTV SLO

Propad je bolj privlačen od vzpona

Za konec so se posvetili še filmu Zvezda je rojena, ki je lani v Benetkah veličastno začel svojo festivalsko pot, a je od takrat šlo samo še navzdol. Tema filma je šovbiznis, Akademiji nekoč ljuba tema, kar pa se je v zadnjem času spremenilo. Hollywood, ki govori sam o sebi, ni več več nekaj, kar bi Akademija želela nagraditi, saj so pod pritiskom, da pokažejo družbeno ozaveščenost, je o razlogih za le enega oskarja za film o zvezdah razmišljala Ana Jurc.

"Nekaj je privlačnega na ženski, ki se vzpenja, medtem ko moški propada. A mu zamerijo, da je film o njem, ne o njej. Propad je bolj privlačen od vzpona," je svoj pogled pojasnil Gustinčič, medtem ko je Harbu nastop Lady Gage in Bradely Cooperja deloval zlagan. Fasciniral pa ga je film s stališča režije. "Cooper je naredil sveže posnetke koncerta, bolje od Bohemian Rhapsody."

Za konec so vsi trije filmski kritiki ocenili, da se bo počasi začelo poznati, da so v Akademijo lani povabili nove članice in člane, ter da bomo lahko videli nove pristope v izbiri oskarjev.

"Nekaj se dogaja, a je Akademija stara velika inštituacija, kjer se stvari počasi menjajo, so par korakov za ostalo Ameriko," je za konec povedal Gustinčič.