Odločitev, da lani izvedejo podelitev oskarjev brez voditelja na odru, je bila uspešna, saj se je gledanost v primerjavi z letom prej dvignila. Foto: Reuters

Pri televizijski mreži ABC upajo, da bodo tako uspešno ponovili lansko prakso, ko so dvig gledanosti pripisali pomanjkanju voditelja. Čeprav ta format v preteklosti ni bil vedno uspešen, so se lani zanj znova odločili zaradi odstopa voditelja Kevina Harta. Igralec je od vodenja podelitve odstopil, ker so na dan prišli njegovi več let stari tviti s homofobno vsebino.

Akademija bo tokratne nominirance razglasila v ponedeljek, 13. januarja, kipce pa bodo podelili 9. februarja. Foto: Reuters

ABC-jeva predstavnica Karey Burke je na nedavnem televizijskem srečanju blizu Los Angelesa povedala, da so skupaj z Ameriško akademijo filmskih umetnosti in znanosti, ki podeljuje te nagrade, odločitev sprejeli, da bi ponovili uspeh lanskega leta.

Razvedrilo, glasba, komedija in zvezdniki

Po besedah Burkove bodo velik pomen dali razvedrilu, glasbenim točkam, komediji in zvezdnikom. Lanska podelitev oskarjev brez voditelja je bila prva tovrstna po treh desetletjih, format brez voditelja namreč ni bil vedno dobro sprejet.

Pred lansko podelitvijo je bila prireditev brez voditelja nazadnje leta 1989 in ta poskus akademije je prinesel enega izmed najbolj neslavnih trenutkov oskarjev. Šlo je za nerodno plesno in glasbeno točko, v kateri sta oder prevzela igralec Rob Lowe in Sneguljčica, ki jo je upodobila igralka Eileen Bowman.

Tukaj si lahko pogledate videoposnetek tega nastopa.