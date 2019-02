Film se osredotoča na zgodbo istrske študentke Norme Cossetto. Foto: IMDb

Predsednik Unije Italijanov Maurizio Tremul je pojasnil, da so se za projekcijo odločili veliko pred izbruhom polemik glede fojb.

Projekcija ni na programu kina in ne bo javna

Film režiserja Maximiliana Hernanda Bruna je izšel lani jeseni in govori o dogodkih septembra 1943, v času kapitulacije fašistične Italije. Film se osredotoča na zgodbo istrske študentke Norme Cossetto, ki so jo, kot piše na spletni strani filma, "barbarsko posilili in ubili Titovi partizani", njena edina krivda pa naj bi bila ta, da je Italijanka.

Predsednik Unije Italijanov Maurizio Tremul je povedal, da so o odkupu pravic za predvajanje filma začeli razmišljati že po njegovi predstavitvi na lanskem beneškem filmskem festivalu. Foto: IMDb

Film, katerega projekcija sicer ni na programu kina in ne bo javna, ampak namenjena pripadnikom italijanske skupnosti, je sprožil tudi negativne odzive, večjo pozornost kot sicer pa je najbrž dobil tudi zaradi nedavnih izjav predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija v Bazovici ob dnevu spomina na žrtve fojb.

Levica protestira zaradi predvajanja filma

Tako so v istrskem lokalnem odboru Levice v sporočilu za javnost protestirali zaradi predvajanja filma, ki po njihovem mnenju "shematsko in napačno prikazuje kompleksnost politične in etnične podobe istrskega medvojnega obdobja" ter povozi realnost in s tem "žali spomin in kazi podobo teh ključnih let".

Predsednik Unije Italijanov Maurizio Tremul je povedal, da so o odkupu pravic za predvajanje filma začeli razmišljati že po njegovi predstavitvi na lanskem beneškem filmskem festivalu, torej veliko pred izbruhom polemik okoli Tajanijevih izjav. Pri tem so presodili, da ne gre za pristranski film, kakršen je bil pred leti televizijski film Srce v breznu (Il cuore nel pozzo), prav tako so njihovi sonarodnjaki izrazili željo, da bi si film lahko ogledali tudi pri nas.

Foto: IMDb

Kot je poudaril Tremul, film nima nobene zveze s polemikami okoli Tajanijevih izjav. Te so bile sicer povsem neprimerne, a se je predsednik Evropskega parlamenta zanje že večkrat opravičil in se tudi pogovoril s slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem, zato bi bilo prav prenehati z instrumentalizacijo Tajanijevih besed, je dodal Trmul.

Ne partizani, ampak zločinci

Predsednik Unije Italijanov je spomnil, da se je v preteklih letih že večkrat v imenu sonarodnjakov javno opravičil za fašistično nasilje, hkrati pa je opozoril, da tisti, ki so ubili Normo Cossetto, niso bili partizani, ampak zločinci.