Letošnji festival bo zavzel dve prizorišči, filme bodo predvajali v Avditoriju Portorož in v kinu Monfort.

Med 17. in 22. septembrom bodo v Portorožu sicer usmerjali pogled v 106 filmov, od katerih jih 57 sestavlja tekmovalni program. A prvotni namen festivala ni tekmovanje, temveč strokovno druženje in predstavitev slovenskih filmov medijem ter stroki in tudi širši javnosti, je na današnji novinarski konferenci spomnila direktorica festivala Jelka Stergel.

"Letošnji festival predstavlja neki premik, ki se je zgodil v slovenski filmski ustvarjalnosti, in sega od socialne drame k političnemu trilerju, ki pa je še vedno socialno angažiran," je opisala letošnjo filmsko bero.

Z današnje novinarske konference. Foto: Matjaž Rušt

Korporacija prinaša kritiko korupcije

Festival odpira svetovna premiera filma Jaz sem Frenk v režiji Metoda Pevca, v katerem so socialistične vrednote soočene s kapitalističnimi. Film Korporacija v režiji Mateja Nahtigala prinaša kritiko korupcije v današnji slovenski družbi, Vsi proti vsem Andreja Košaka pa po besedah festivalske direktorice kritizira dvomljive politične poteze na lokalnih ravneh. Program sestavlja tudi družbeno angažirana drama Polsestra v režiji Damjana Kozoleta.

Nekaj filmov "zaznamuje slovenski kinematografiji ljub subjektivni pristop v poetičnih dramah, ki pa jih zaznamujejo različni režijski pristopi in slogi, od dokumentarističnega do zelo estetiziranega". Mednje sodijo trije filmi iz tekmovalnega programa: Človek s senco v režiji Eme Kugler, Oroslan Matjaža Ivanišina in Zgodbe iz kostanjevih gozdov v režiji Gregorja Božiča.

V tekmovalnem programu bodo prikazali tudi štiri dokumentarce. Buča na vroči strehi sveta se loteva "navdihujočega portreta izjemnega pesnika Tomaža Šalamuna" v režiji Nejca Sajeta in Jeffreyja Younga, Sabrina Morena v dokumentarcu Vprašanje identitete pripoveduje o ženskah, ki so se ob razpadu avstro-ogrske monarhije bojevala za priznanje identitete. Režiser Miran Zupanič je v filmu Poj mi pesem portretiral glasbenika Vlada Kreslina, Siniša Gačič pa v dokumentarcu Hči Camorre predstavlja nekdanjo kamoristično morilko Cristino Pinto.

Manjšinske koprodukcije

Letos je zelo okrepljena tudi sekcija manjšinskih koprodukcij, ki "kaže na to, da slovenski producenti zelo dobro izbirajo filme, ki jih velja finančno in ustvarjalno podpreti." V tekmovalnem programu si bo mogoče ogledati kar osem celovečernih in dva kratka filma.

Med drugimi bodo v Portorožu prikazali za nagrado lux nominirano manjšinsko slovensko koprodukcijo Bog obstaja, ime ji je Petrunija v režiji Teone Strugar Mitevske, film Sin v režiji Ines Tanović, Dober dan za delo Martina Turka in Šivi, ki ga podpisuje Miroslav Terzić. Kot edini mladinski celovečerec je v program uvrščena koprodukcija Moj dedi je padel z Marsa Dražena Žarkovića.

Tekmovalni program sestavlja še pet srednjemetražnih, osemnajst kratkih in trinajst študentskih filmov.

Letošnji festival bo zavzel dve prizorišči, filme bodo predvajali v Avditoriju Portorož in v kinu Monfort. Nagrajeni filmi bodo po koncu festivala na ogled tudi v ljubljanskem Kinu Komuna, in sicer od 24. do 28. septembra.

Andrej Zdravič, neodvisni filmski avtor in komponist

V sekciji Posvečeno bo v središču Andrej Zdravič, letošnji Badjurov nagrajenec za življenjsko delo, neodvisni filmski avtor in komponist, ki se mu bodo poklonili s projekcijami štirinajstih njegovih eksperimentalnih filmov.

Knjižna dela s filmskim potencialom

Festival bo znova zaznamoval živahen strokovni program. V fokusu koprodukcijskega srečanja bo Italija, organizirali bodo vrsto delavnic, predavanj in razprav. Med preostalimi dogodki strokovnega programa je Jelka Stergel še posebej poudarila letošnji "pitching" knjižnih predlog za filmske producente (v sodelovanju z JAK-om), kjer bodo uredniki in založniki predstavili slovenska knjižna dela, ki imajo filmski potencial.

Nagrajeni filmi bodo po koncu festivala na ogled tudi v ljubljanskem Kinu Komuna, in sicer od 24. do 28. septembra. Foto: FSF

"S tem želimo po vzoru programov Shoot the book! festivala v Cannesu in Books at Berlinale festivala v Berlinu spodbujati filmske adaptacije knjižnih del slovenskih literatov, hkrati pa se pridružiti pripravam na leto 2022, ko bo Slovenija častna gostja knjižnega sejma v Frankfurtu," so zapisali pri FSF-ju.

Prenos v živo na RTV Slovenija

Glavna novost letošnjega festivala pa je neposredni televizijski prenos sklepne slovesnosti s podelitvijo nagrad vesna, ki bo v nedeljo, 22. septembra, ob 19.30. Prireditev, na kateri bodo nastopili igralci iz lani nagrajenega filma Posledice, bo prenašala RTV Slovenija.