Komedija Noro veselje usmerja pogled na protagonistki na begu iz komune za ženske z duševnimi motnjami. Foto: Slovenska kinoteka

Leta 2017 je film slavil na italijanskem ekvivalentu oskarjev – nagradah David di Donatello, kjer je med drugim osvojil priznanja za najboljši film, režijo in glavno igralko, so sporočili iz Slovenske kinoteke.

Prigode heretika s konca 16. stoletja

Častni gost letošnjega Tedna italijanskega filma, ki bo potekal do nedelje, je režiser Alberto Fasulo. Na ogled bosta njegova filma TIR (zmagovalec Mednarodnega filmskega festivala v Rimu leta 2013) in najnovejša mojstrovina Menocchio, zgodovinska drama, ki je osnovana na dokumentiranih prigodah heretika s konca 16. stoletja, Domenica Scandelle. Njegova zgodba je postala znana s slavno knjigo Carla Ginzburga, klasiko novoveškega zgodovinopisja, Sir in črvi. Na projekciji filma TIR bo poleg režiserja prisoten še glavni igralec Branko Završan.

Ena največjih filmskih klasik in temeljno delo italijanskega neorealizma Tatovi koles Vittoria De Sica iz leta 1948. Foto: Slovenska kinoteka

V soboto bodo prikazali restavrirano različico ene največjih filmskih klasik in temeljno delo italijanskega neorealizma Tatovi koles Vittoria De Sica iz leta 1948. "Po restavriranju, izvedenem leta 2018 v bolonjski kinoteki, ga lahko iz vseh vidikov dojemamo kot nov naslov, ki je tukaj prvič na ogled v Sloveniji," razmišljajo v Kinoteki.

Bližje mednarodni aktualnosti

Prvi pregled leta 2018 je bil posvečen italijanski produkciji po letu 2000 "na sledi generaciji izjemno izvirnih režiserjev" na mednarodni sceni, začenši s Paolom Sorrentinom, Matteom Garronejem in Emanuelejem Crialesejem. Tokratni pa so se namenili gledišče še bolj približati današnji aktualnosti z izborom naslovov, ki so bili v kinematografih na ogled v obdobju 2013–2018, torej v letih, ko se opus navedenih avtorjev dodatno obogati. O tem priča Sorrentinov film Mladost (Youth, 2015), primer mednarodne produkcije v angleškem jeziku z ugledno zasedbo, v kateri med drugim nastopajo tudi Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz in Jane Fonda.