A na spletu je začela krožiti govorica, da bi se Whoopi Goldberg, ki je oskarje vodila že štirikrat, v nedeljo lahko nenapovedano pojavila v vlogi kolovodje večera.

Whoopi Goldberg je zgodovino pisala dvojno: kot prva samostojna ženska voditeljica in kot prva temnopolta oseba na voditeljskem mestu. Vsakič se je odrezala izvrstno - oskarja je med drugim opisala kot "edinega 74-letnika v Hollywoodu, ki ne potrebuje viagre, da zdrži tri ure". Foto: Reuters

Prve obrvi so se dvignile, ker je Whoopi trenutno odsotna v svoji redni službi, kot ena od voditeljic dnevne pogovorne oddaje The View. Uradno je razlog voditeljičina bolezen. Oddaja nastaja pod okriljem televizijske mreže ABC, torej tiste, ki bo v nedeljo zvečer predvajala podelitev oskarjev.

Predana voditeljica

Whoopi Goldberg je leta 1994 postala prva ženska, ki je sama vodila podelitev oskarjev; v vlogi se je odrezala tako dobro, da je službo dobila še trikrat, v letih 1996, 1999 in 2002. Vsa štiri leta so jo hvalili tako kritiki kot tudi občinstvo. Whoopie je bila znana kot voditeljica, ki je v nastop vložila ogromno energije: eno leto je v slogu Moulin Rougea na oder zanihala na gugalnici, drugič se je v polni tudorski opravi prelevila v Elizabeto I. (v letu, ko sta bila med nominiranimi filmi Zaljubljeni Shakespeare in Elizabeta).



V začetku tega tedna je revija Variety, ki ima seveda kontakte tudi znotraj Akademije, na Twitterju objavila posnetek enega od Whoopijinih uvodnih monologov.

Whoopi Goldbergs Opening Monologue: 2002 Oscars

Tudi sama ima oskarja

Še preden je Goldbergova prvič dobila priložnost za vodenje podelitve oskarjev, se je vpisala v zgodovino kot prva temnopolta Američanka z dvema oskarjevskima nominacijama. Potem ko leta 1986 zlatega kipca za svojo vlogo v Barvi škrlata ni dobila, ji ga je Akademija vendarle namenila za vlogo v Duhu (1991).

Whoopi je pripravljena iti daleč za dober skeč: leta 1999 je na oder prišla kot Elizabeta I. Foto: Reuters

Službe se najbrž ne bi branila ...

Vsi se še spomnimo, da je nalogo povezovanja večera v decembru sprejel Kevin Hart, a je tri dni pozneje odstopil zaradi pritiska javnosti; na dan so prišli njegovi homofobni tviti iz preteklosti. Pred in po njegovem odstopu je Whoopi Goldberg nekajkrat izrazila svoje zanimanje za službo, ki se je po Hartovem debaklu nihče v Hollywoodu očitno ni hotel pritakniti.

V oddaji The View je med drugim izjavila: "Če hočejo zadevo speljati brez voditelja, je to seveda njihova pravica. Mislim pa, da je to neumna ideja. Gledalci potrebujejo nekoga, ki jih bo vodil skozi dogajanje. Mislim, da bi to moral biti nekdo, ki ima rad filme."

V isti sapi je sicer pripomnila: "Vem, da jaz za nikogar ne bi bila prva izbira. Tudi sama sem problematična!" Pozneje je na temo oskarjev izjavila še, da upa, da bo šov z nastopom odprla skupina Queen - in pozneje je bilo tudi potrjeno, da bo bend v resnici nastopil.