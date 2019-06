Zaradi športnih dogodkov bodo zamaknili podelitev oskarjev

Podelitvi 2021 in 2022 bosta potekali na zadnji nedelji v februarju

Los Angeles - MMC RTV SLO

Nominirance za oskarje bodo razglasili 3. januarja 2020. Foto: Reuters

Leta 2021 in 2022 bo podelitev prestižnih filmskih nagrad oskar potekala konec februarja in se tako prilagodila olimpijskim igram, Super Bowlu in državnim praznikom.