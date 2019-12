René AuberjonoisFoto: IMDb

Novico o smrti je sporočil igralčev sin Remy Auberjonois za portal Entertainment Weekly. Za publikacijo je povedal, da je bil za njegovega očeta usoden pljučni rak.

Prva nagrada za muzikal Coco

Auberjonois se je rodil 1. junija 1940 v New Yorku. Leta 1970 je dobil nagrado tony za vlogo v broadwajskem muzikalu Coco o ikonični oblikovalki Coco Chanel, ki jo je na odru igrala Katharine Hepburn. Zatem je bil nominiran še trikrat, in sicer v letih 1975, 1985 in 1990.

Slavo mu je leta 1970 prinesla vloga vojaškega kaplana očeta Johna Mulcahyja v filmu "M * A * S * H" Roberta Altmana.

Na malih zaslonih od Bensona do Zvezd na sodišču

Dvakrat je bil nominiran za emmyja. Prvo nominacijo je dobil leta 1984 kot izjemni stranski igralec v komični seriji Benson, v kateri je sedem sezon igral Claytona Endicotta III.

Leta 2001 je bil ponovno nominiran, tokrat za izjemnega gostujočega igralca v dramski seriji, za nastop sodnika v filmu Praksa. Pet let, med 2004 in 2008, je nato nastopal kot odvetnik v Zvezdah na sodišču, spinoffu Prakse.

Ponosen, napreden, vrhunski strokovnjak in obrtnik

Remy Auberjonois je v izjavi svojega očeta označil za "ponosnega, naprednega in vrhunskega strokovnjaka in obrtnika". Pohvalil je delo, ki ga je njegov oče opravil za Zdravnike brez meja.

"Z mojo mamo je bil poročen 56 let. Bil je predan oče in dedek in imel je fantastičen smisel za humor," poroča CNN.

Na družbenih omrežjih je mogoče prebrati sožalje njegovih igralskih kolegov, med njimi sta George Takei in William Shatner iz serije Zvezdne steze. Takei je na svojem Twitter profilu zapisal: "To je strahotna izguba. Bil je najbolj čudovit, ljubeč in inteligenten moški, kar sem jih poznal." Dodal je: "Ko bom pogledal zvezde, bom pomislil nate, prijatelj." Shatner je kolegu v slovo zapisal, da bo v spominu ohranil njuno "čudovito prijateljstvo".