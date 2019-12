Sue Lyon v filmu Lolita. V času, ko je bila v kinih nova različica filma Lolita, je dejala: "Zgrožena sem, da so naredili rimejk filma, ki je povzročil uničenje mene kot osebe." Foto: IMDb

Igralkino smrt je za New York Times potrdil njen prijatelj Phil Syracopoulos.

Ikonični plakat z liziko in sončnimi očali v obliki src. Foto: IMDb

Sue Lyon se je rodila v zvezni državi Iowa in se kot najstnica z družino preselila v Los Angeles. Igrati je začela že v zgodnjem najstništvu. Po peščici majhnih televizijskih vlog je bila pri 14 letih med 800 mladimi igralkami izbrana za vlogo Dolores Haze v filmu Lolita. Škandalozen, a izjemno priljubljen film je nastal po literarni predlogi romana Vladimirja Nabokova iz leta 1955, ki se začne s slovitim prvim stavkom: "Lolita, luč mojega življenja, ogenj mojih ledij. Moj greh, moja duša." Hollywood je imel v tistem času zelo stroga pravila produkcije, zato so Lolito v ekranizaciji postarali na petnajst let. V knjigi jih ima dvanajst.

Zlati globus za najbolj obetavno novinko

Kubrick je mlado igralko prvič videl med njenim nastopom v oddaji The Loretta Young Show in jo opisal kot "popolno nimfo," kar je citat lika Humberta Humberta iz romana - s temi besedami opiše Lolito. Film je dobil mešane odzive kritikov, mnogi so ga oznečevali za pornografskega, vendar pa je 15-letnica tedaj osvojila zlati globus za najbolj obetavno novinko.

Fotografija igralke, ki jo je za filmski plakat posnel Bert Stern, sicer ne predstavlja prizora iz filma, a je ostala zapisana v zgodovino filma kot ena najbolj ikoničnih podob. Na njej nosi Lyon sončna očala v obliki srca, med ustnicami pa ima liziko rdeče barve.

Na filmsko platno je Lolito, zgodbo o erotičnem razmerju 15-letnega dekleta z moškim srednjih let, ponesel Kubrick. Foto: AP

"Ločitev je hotel Hollywood"

Po Loliti je še vedno najstniška Lyon zaigrala še v filmu Noč legvana Johna Hustona iz leta 1964, ki je nastal po romanu Tennesseeja Williamsa, in v drami Sedem žensk Johna Forda iz leta 1966. V poznih šestdesetih in zgodnjih sedemdesetih letih preteklega stoletja je imela več vlog v filmih, zatem pa se je leta 1973 poročila s Cottonom Adamsonom, ki je bil v tistem času v zaporu zaradi uboja. Leto kasneje sta se ločila. "Ločitev ni bila nekaj, kar sem si želela jaz - to je nekaj, kar je želel Hollywood," je njene besede povzela publikacija Rolling Stone.

Kmalu za tem se je zaključila tudi njena filmska kariera, njena zadnja vloga je bila v grozljivki Aligator Johna Saylesa leta 1980. Igralka je bila skozi življenje sicer poročena in ločena petkrat, med drugim tudi z Hamptonom Fancherjem, soscenaristom filma Iztrebljevalec. Z možem Rolandom Harrisonom je imela hčerko Nono.

Lolita, film, ki jo je uničil kot osebo

Leta 1997 je v kina prišla nova različica filma Lolita, tokrat v režiji Adriana Lyna in z Jeremyjem Ironsom in Dominique Swain v glavnih vlogah. Sue Lyon je takrat za Reuters povedala: "Zgrožena sem, da so naredili rimejk filma, ki je povzročil uničenje mene kot osebe."