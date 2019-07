Prizore so sicer posneli v studiu, a je južnoameriško posestvo v Covingtonu v ameriški zvezni državi Georgii, ki ga je sedaj mogoče kupiti, služilo kot realna predloga. Foto: IMDb

Margaret Mitchell, avtorica romana V vrtincu, po katerem je istoimenski film nastal, naj bi fotografije posestva zagledala v reviji, jih izrezala in poslala producentu filma Davidu O. Selznicku. Dodala je, da si je vedno tako predstavljala plantažo, ki je eno osrednjih prizorišč zgodbe, poroča portal nemškega tednika Der Spiegel. Ta vila z ameriškega juga je sedaj na prodaj.

V prenovo posestva so leta 2017 vložili dva milijona dolarjev, da so mu povrnili videz iz filmske klasike. Foto: IMDb

Najmanj milijon dolarjev

Vse, ki bi želeli zaživeti na lokaciji, na kateri se je pisala filmska zgodovina, pa bodo morali plačati najmanj milijon dolarjev. To je namreč izklicna cena, ki so jo postavili za vilo.

Spomnimo. V filmski klasiki iz leta 1939 Scarlett O'Hara na zabavi spozna bodočega moža, a je v tistem trenutku še vedno zaljubljena v Ashleya Wilkesa - ta pa živi na posestvu, kjer se vrtno druženje odvija. Ljubezensko zgodbo v vojnem vrtincu, ki se plete med Scarlett O'Hara in Rhettom Butlerjem, sta zaigrala Clark Gable in Vivien Leigh. Film je premiero doživel leta 1939 v Atlanti, režiral pa ga je Victor Fleming.

V ameriški zvezni državi Georgii

V prenovo posestva so leta 2017 vložili dva milijona dolarjev, da so mu povrnili videz iz filmske klasike. Izklicna cena dražbe, ki se bo sedaj pričela, pa je milijon dolarjev. V zameno bo kupec med drugim dobil 12 spalnic, bazen in košček filmske zgodovine.