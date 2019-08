Foto: Reuters

Kot producent je deloval pri ustvarjanju albumov drugih slovitih kantavtorjev, kot sta Bob Dylan in Randy Newman.

Asteroid 28151 Markknopfler

Za svoje delo je prejel že več grammyjev in drugih glasbenih nagrad. Leta 2012 so mu na podelitvi britanske nagrade Ivor Novello izročili priznanje za življenjsko delo, lani pa je bil na škotskih glasbenih nagradah ovenčan kot živa legenda. Po njem so poimenovali tudi asteroid 28151 Markknopfler.

Rodil se je v škotskem Glasgowu rojeni Knopfler in otroštvo preživel v angleškem Newcastleu. Leta 1977 je z bratom Davidom Knopflerjem ustanovil skupino Dire Straits, ki je v 80. letih dosegla izjemno priljubljenost.

V dvorani slavnih rock'n'rolla

Skupaj so delovali do leta 1988, v tem času pa izdali pet studijskih albumov. Po razpadu so se ponovno združili v letu 1991, ko je izšel njihov šesti in zadnji album On Every Street. Med njihovimi uspešnicami so Walk of Life, Money For Nothing in Sultans of Swing. Lani so jih vpisali v dvorano slavnih rock'n'rolla.

Svoj prvi solo album Golden Heart je Knopfler izdal leta 1996, temu so sledili Sailing To Philadelphia (2000), The Ragpickers Dream (2002), Shangri-La (2004), All The Road Running (2006), Kill To Get Crimson (2007), Get Lucky (2009), Privateering (2012) in Tracker (2015). Zadnji lani izdani album Down the Road Wherever je junija predstavil v ljubljanskih Stožicah.