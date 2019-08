Placido Domnigo med koncertom na salzburškem festivalu. Foto: EPA

Med drugim je Simfonični orkester v Filadelfiji umaknil vabilo za septembrsko gostovanje 78-letnega Placida Dominga, njegov koncert je odpovedala tudi Opera v San Franciscu.

Na pevca letijo očitki z več strani

Obtožbe so prišle v javnost po preiskavi, ki se je je lotila tiskovna agencija Associated Press. Osem pevk in ena plesalka zatrjujejo namreč, da jih je Domingo spolno nadlegoval v 80. letih prejšnjega stoletja, ko so bile večinoma mlade umetnice na začetku karierne poti.

"Verjel sem, da so bili vsi moji medosebni stiki in odnosi vedno dobrodošli in sporazumni. Ljudje, ki me poznajo ali so sodelovali z mano, vedo, da nisem nekdo, ki bi komu namerno škodoval, ga užalil ali osramotil," je med drugim v svoj zagovor dejal leta 1941 v Madridu rojeni operni pevec in dirigent. Foto: Reuters

Domingo: Tri desetletja stare trditve

Poleg te deveterice so novinarji AP-ja govorili še s šestimi drugimi posameznicami, ki so izpostavile svoje nelagodno počutje ob pevčevem osvajanju, in z eno pevko, ki se spominja, da jo je, potem ko je v 90. letih organiziral serijo koncertov z njo, brez prestanka klicaril in vabil na zmenke.

K temu je treba dodati še tri ducate drugih pevcev, plesalcev, glasbenikov iz orkestra, tehničnih delavcev in administratorko, ki potrjujejo, da so bili priča neprimernemu ali seksualno obarvanemu vedenju opernega zvezdnika, ki je sistematično meril na mlade umetnice.

Pevec se je kmalu po objavi odzval na obtožbe in izjavil, da gre za kar tri desetletja stare trditve, ki so "globoko skrb vzbujajoče in – kakor so bile predstavljene – netočne".

Na odru salzburške koncertne dvorane

Kljub vsem tem obtožbam so se na salzburškem festivalu odločili, da Domingovega koncerta ne odpovedo in tako je pevec v nedeljo stopil na tamkajšnji oder. V veliki salzburški koncertni dvorani je bila na sporedu koncertna izvedba Luise Miller, dela Giuseppeja Verdija iz leta 1849.

Še pred uvodnimi toni uverture je na oder prišel celoten pevski ansambel, občinstvo pa ga je stoje pospremilo z aplavzom in navdušenimi vzkliki. Tudi ob koncu koncerta je občinstvo Domingu in drugim pevcem namenilo nekajminutne ovacije, še poroča AP.