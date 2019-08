Obtožbe so prišle na dan v preiskavi, ki se je je lotila tiskovna agencija Associated Press. Več žensk trdi, da jih je operni pevec in dirigent Placido Domingo poskušal pritisniti v spolne odnose in nekatere tudi kaznoval, če so ga zavrnile.

Placido Domingo je na pevski poti poustvaril okrog 150 opernih vlog, širšemu občinstvu pa je znan kot član zasedbe Trije tenorji, ki je v 90. letih in na začetku tega stoletja skupaj z Lucianom Pavarottijem in Josejem Carrerasom nastopala na komercialno uspešnih koncertih na stadionih in v velikih dvoranah. Foto: Reuters

Nekaj drugih posameznic je dejalo, da jim je bilo zaradi njegovega vedenja neprijetno ali da so ga videle, kako "preganja" mlajše ženske in za to ni kaznovan. Ena izmed tožnic zatrjuje, da ji Domingo segel z roko pod krilo, tri druge pa, da je od njih izsilil mokre poljube na ustnice, poroča Sky News.

Obljubljene vloge in zbledele kariere

Ena izmed njih je dejala: "Poslovno kosilo ni nič čudnega. Da te nekdo poskuša držati roko med poslovnim kosilom, je nenavadno, ali pa polaganje roke na koleno je tudi malo nenavadno. Vedno se te je na nek način dotikal in vedno poljubljal." Sedem tožnic je izjavilo, da je njihova kariera začela bledeti, potem ko so zavrnile Dominga. Nekatere trdijo tudi, da jim je obljubil določene vloge, ki pa jih nato nikoli niso dobile.

Junija letos je nazadnje nastopil v Sloveniji, tokrat v vlogi dirigenta. Foto: EPA

"Nisem nekdo, ki bi komu namerno škodoval."

Domingo se je odzval na te obtožbe, pri čemer izjavil, da gre za kar 30 let stare trditve, ki so "globoko skrb vzbujajoče in - kakor so bile predstavljene - netočne".

Dodal je: "Še zmeraj pa je boleče slišati, da sem morda koga razburil ali se je kdo zaradi mene neprijetno počutil - ne glede na to, kako dolgo nazaj in kljub mojim najboljšim namenom. /…/ Verjel sem, da so bili vsi moji medosebni stiki in odnosi vedno dobrodošli in sporazumni. Ljudje, ki me poznajo ali so sodelovali z mano, vedo, da nisem nekdo, ki bi komu namerno škodoval, užalil ali osramotil."

Danes zelo drugačna pravila in standardi

"Vendar priznavam, da so pravila in standardi, po katerih se - in bi morali - ravnamo danes, zelo drugačni, kot so bili v preteklosti. Blagoslovljen in privilegiran sem, da sem imel več kot 50-letno kariero v operi in držal se bom najvišjih standardov," je še dodal Domingo, ki z več kot 4.000 nastopi v karieri velja za enega največjih svetovnih opernih pevcev.