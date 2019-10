78-letni operni pevec (in občasni dirigent), ki je zaslovel kot tenorist, bo drevi v züriški operni hiši odpel naslovno baritonsko vlogo v Nabuccu. To bo njegov prvi nastop, odkar je 2. oktobra sestopil z mesta generalnega direktorja operne hiše v Los Angelesu in se umaknil tudi iz prihodnjih nastopov pod njeno streho. Zaradi te poteze je posledično ostal brez – vsaj javno naznanjenih – datumov za nastope v ZDA, kar je postavilo pod vprašaj njegovo profesionalno prihodnost v ZDA, kjer je bil več desetletij umetniško nadvse uspešen.

Sledilo je še več odpovedi na ameriških tleh

Sledila je odločitev še treh ameriških glasbenih institucij, da odpovejo Domingove nastope, pod vse večjim pritiskom javnosti pa je tudi newyorška Metropolitanska opera iz svojega programa umaknila vrsto njegovih načrtovanih nastopov. Odziv ameriških institucij je sledil avgusta in septembra objavljenim poročilom tiskovne agencije Associated Press (AP), ki so temeljila na pogovorih z več kot 20 ženskami, ki so zvezdnika obtožile spolnega nadlegovanja ali kakega drugega neprimernega stika. Pozneje se je tovrstnim obtožbam pridružilo še najmanj 11 žensk.

Domingo: Obtožbe so globoko skrb vzbujajoče

Glasbenik se je takrat za AP odzval na obtožbe z besedami, da so te "globoko skrb vzbujajoče in – kakor so bile predstavljene – netočne". Dodal je: "Še zmeraj pa je boleče slišati, da sem morda koga razburil ali se je kdo zaradi mene neprijetno počutil – ne glede na to, kdaj v preteklosti, in kljub mojim najboljšim namenom. /…/ Verjel sem, da so bili vsi moji medosebni stiki in odnosi vedno dobrodošli in sporazumni. Ljudje, ki me poznajo ali so sodelovali z mano, vedo, da nisem nekdo, ki bi komu namerno škodoval, ga užalil ali osramotil."

Operni pevec je svoj odziv na obtožbe sklenil z besedami: "Kljub vsemu priznavam, da so pravila in standardi, po katerih se – in bi se morali – ravnamo danes, zelo drugačni, kot so bili v preteklosti." Foto: EPA

V nasprotju z ZDA pa nobeno evropsko koncertno prizorišče v Evropi ni odpovedalo nobenega njegovega nastopa, ki je že označen na koledarju vse do jeseni 2020. Institucije na evropskih tleh so kot razlog za odločitev, da ne odpovejo Domingovih nastopov, navedle odsotnost obtožb pod njihovimi strehami, umanjkanje kakega dejanskega sodnega procesa zoper njega ter pevčevo splošno znano prijaznost in nedvomno priljubljenost. V Evropi tudi ni napovedana nobena preiskava zoper njega, čeprav so nekatere institucije sporočile, da čakajo na izid preiskave, ki jo bodo izvedli v losangeleški operi, kar namiguje na mogoče ukrepe v prihodnosti glede na ugotovitve, ki jih bo ta prinesla.

"Za nas je domneva nedolžnosti zelo pomembna"

Kljub Domingovemu drevišnjemu nastopu v züriški operni hiši so tam poudarili, da še naprej spremljajo položaj. "Veliko smo razmišljali o prihajajočem nastopu Placida Dominga v vlogi Nabucca 13. oktobra in zadevo jemljemo zelo resno," je sporočila tiskovna predstavnica operne hiše Bettina Auge. "Züriška opera se zavezuje, da bo vzpostavila delovno okolje brez spolnega nadlegovanja." Dodala je: "Za nas je domneva nedolžnosti zelo pomembna."

Placido Domingo med koncertom na Salzburškem festivalu. Foto: EPA

Guardianov operni kritik Martin Kettle je v preteklem mesecu zapisal, da londonska Kraljeva operna hiša "živi v sanjskem svetu, če meni, da bi moral Domingo še zmeraj nastopati tam". Njegov naslednji nastop na odru te operne hiše je napovedan šele za julij 2020, ko naj bi v Don Carlu odpel baritonsko vlogo Rodriga. Če se bo nastop res zgodil, bo to od leta 1971 že njegova 28. vloga pod streho te hiše. Iz Kraljeve opere so že pred časom sporočili, da niso seznanjeni z nobenimi obtožbami, vezanimi na njegove pretekle nastope pri njih, ob tem pa so izpostavili svojo "politiko ničelne tolerance do kakršnega koli nadlegovanja". V tem tednu je ta opera hiša zavrnila nadaljnje komentarje, ko so jo vprašali, ali je dogajanje v ZDA sprožilo kakšne spremembe v njihovem koledarju. "Ne bi bilo primerno, da bi kar koli komentirali pred koncem uradne preiskave Placida Dominga v Los Angelesu," so zapisali v svojem odgovoru.

"Takšne zadeve mora obravnavati sodišče"

Kakor kaže za zdaj, ima operni pevec do novembra 2020 potrjenih 17 koncertov ali oper na evropskih tleh, vključno s koncertom ob petdesetletnici milanske Scale, ki bo 15. decembra, in štirimi nastopi v Dunajski državni operi, pri čemer gre za tri opere in mladinski gala koncert. Tudi Teatro Real v njegovem rodnem Madridu mu ostaja zvest, saj so zgolj vnovič potrdili svojo prejšnjo izjavo, v kateri so zapisali, da ne tolerirajo nasilja nad ženskami in da mora takšne zadeve obravnavati sodišče. "Številni menimo, da je Placido Domingo nedvomno velik umetnik z več kot pol stoletja kariere kot eden najpomembnejših glasov v liričnem žanru," so še dodali v Teatro Realu.

Nekajminutne ovacije na prvem nastopu po obtožbah

Domingo je prvič po tem, ko so prišle v javnost obtožbe spolnega nadlegovanja, javno nastopil konec avgusta na Salzburškem festivalu. Tam je v veliki salzburški koncertni dvorani nastopil v koncertni izvedbi dela Giuseppeja Verdija iz leta 1849, naslovljeni Luise Miller. Še pred uvodnimi toni uverture je na oder prišel celoten pevski ansambel, občinstvo pa ga je stoje pospremilo z aplavzom in navdušenimi vzkliki. Tudi ob koncu koncerta je občinstvo Domingu in drugim pevcem namenilo nekajminutne ovacije, je takrat poročal AP.