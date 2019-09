Placido Domingo je dobitnik številnih častnih doktoratov in grammyjev, v svoji dolgoletni karieri pa je uprizoril kar 150 tenorskih vlog, kar ni uspelo še nobenemu tenoristu. Foto: EPA

Reportažo je objavila tiskovna agencija Associated Press (AP). Obtožbe so prvič prišle na dan avgusta v preiskavi, ki se je je lotil AP.

Ženske obtožujejo Dominga neželenega dotikanja, vztrajnih prošenj po zasebnih sestankih, poznih nočnih telefonskih klicev in nepričakovanih poskusov poljubljanja.

K njegovi slavi je močno pripomogla zasedba Trije tenorji, v kateri je sodeloval z Lucianom Pavarottijem in Josejem Carrerasom. Foto: Reuters

Predstavniki Dominga obtožb ne želijo komentirati

Nancy Seltzer, tiskovna predstavnica Dominga, je izpodbijala obtožbe AP-ja, vendar ni navedla nobenih podrobnosti. "Kampanja AP-ja, s katero bi radi očrnili Placida Dominga, ni samo nenatančna, ampak tudi neetična. Nove trditve so zasute z nedoslednostmi in tako kot pri prvi zgodbi v številnih pogledih preprosto napačne," je dejala.

Zaradi ta hip trajajoče preiskave ne nameravajo komentirati podrobnosti, vendar močno oporekajo zavajajoči sliki "gospoda Dominga, ki jo poskuša naslikati AP".

Domingo se je odzval na prvi val obtožb, pri čemer je izjavil, da gre za kar 30 let stare trditve, ki so "globoko skrb vzbujajoče in – kakor so bile predstavljene – netočne". Dodal je, da je verjel, da so bili vsi njegovi medosebni stiki in odnosi vedno dobrodošli in sporazumni.

Ena izmed tožnic se je izpostavila z imenom

Pevka Angela Turner Wilson, ki je z Domingom nastopila pred 20 leti, je dejala, da jo je otipaval noč pred nastopom. "Bolelo je. Ni bilo nežno. Močno me je stisnil. Katera ženska bi si kdaj želela, da bi jo nekdo prijel za prsi?" je opisala dogodek za AP. "Potem sem morala iti na oder in se vesti, kot da sem zaljubljena vanj." Druge tožnice so se odločile ostati anonimne.

Tudi v prejšnjem valu obtožb je bila pripravljena svoje ime razkriti samo ena od devetih sodelujočih, 61-letna mezzosopranistka Patrizia Wulf. Osem pevk in ena plesalka so vse trdile, da jih je operni pevec spolno nadlegoval v 80. letih prejšnjega stoletja.

Prejšnji teden je Domingo prvič, odkar so bile obtožbe objavljene, nastopil na festivalu. Foto: EPA

Medtem je sredi avgusta Opera v Los Angelesu, ki jo Domingo vodi od leta 2003, začela preiskavo. Za namene preiskave so najeli zunanjega svetovalca.

Simfonični orkester v Filadelfiji je že umaknil vabilo za pevčevo gostovanje v septembru. Domingov koncert je odpovedala tudi Opera v San Franciscu, poročajo tuje tiskovne agencije. Metropolitanska opera v New Yorku pa namerava počakati na izsledke preiskave, preden bo sprejela kakršno koli odločitev o Domingovi prihodnosti.

Salzburg samotno na Domingovi strani

Prejšnji teden je Domingo prvič, odkar so bile obtožbe objavljene, nastopil na festivalu, in sicer v Salzburgu v Avstriji. Vodja festivala Helga Rabl-Stadler je v svoj zagovor objavila izjavo, poroča ameriška publikacija Variety.

"Plácida Dominga poznam že več kot 25 let. Poleg njegove umetniške kompetence me je že od vsega začetka navdušil njegov spoštljiv odnos do vseh zaposlenih na festivalu. Pozna vsako ime, od vratarja do tajnika; nikoli se ne pozabi zahvaliti nikomur, ki je zanj opravil še tako majhno zadevo. Če bi bile obtožbe zoper njega izrečene na Festspielhausu v Salzburgu, sem prepričana, da bi slišala zanje."